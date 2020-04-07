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載200人澳洲南極探險船 81人確診新冠肺炎
烏拉圭官員與船公司6日表示，澳洲一艘載有超過200名乘員的郵輪受困這個南美洲國家外海，船上有超過80名乘客和船員確診感染新冠肺炎。
受困烏拉圭外海
中央社報導，烏拉圭衛生部表示，這艘澳洲南極探險船「莫提默號」（Greg Mortimer）6位病況「有生命危險」的乘客已被送下船，在烏拉圭首都蒙狄維歐接受治療，但其他乘客和船員仍受困停在海岸外15哩的船上。
這艘郵輪屬於澳洲旅遊業者極光探險公司（Aurora Expeditions），3月15日由阿根廷港口烏斯華雅（Ushuaia）出發，航向南極。
船公司表示，上周烏拉圭一批傳染病專家登船進行評估，發現81位乘客和船員接受新冠肺炎檢測呈陽性反應。另有45人檢測結果呈陰性，約90人的檢測結果還沒出來。
烏拉圭外長塔爾維（Ernesto Talvi）告訴第10頻道新聞台（Channel 10）：「我們知道船上染病人數比例相當高，但只有6人因為有危險必須送到蒙狄維歐治療。」
極光探險公司表示，已展開把乘客送回國的工作，但因大多數航空公司已停航，而要「安排包機也有困難」，此事將「極為複雜」。
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