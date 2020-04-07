美國疫情失控到底哪一步走錯？ 網友指出關鍵

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，其中美國確診人數已逾36.6萬例，居全球之冠，死亡人數也超過萬人，疫情為何會如此失控？有網友提問「美國防疫是哪一步走錯了」引發討論，直指關鍵「第一步」就錯了。

一名網友在PTT《Gossiping看板》PO文表示，在新冠肺炎疫情蔓延下，原本以為是身強體壯的美國，如今紐約一日的死亡人數卻是他國的總和。好奇美國擁有全世界最先進的科技，各項素質皆領先各國，原本還預估肺炎疫情只是小流感，為何現在被打趴在地，「美國防疫是哪一步走錯了？」

貼文引發熱議，「第一步啊，相信中國相信CHO」、認為「這是黃種人的病」、「歧視戴口罩的亞裔，自誤」，還有人更嚴苛的批判，「他們哪一步有走對」、「一開始完全不作為 病毒醞釀了三個月」。之前美國總統川普以為新冠肺炎有如小流感，網友也認為需要負很大的責任，「美國CDC早告訴川普這病毒多可怕了」、「領導的那個人態度決定性很大」。

有一名網友歸結出美國在防疫上的五大錯誤步驟，「延宕且失敗的檢測能力」、「美國總統到三月前都覺得這是小感冒」、「雖然很迅速地從武漢撤僑，但政治動作大於實質意義」、「亞洲演給你們看很久了」、最後一擊是「口罩的態度」。

他認為從中國大陸疫情開始爆發，直到蔓延日本、南韓，甚至台灣為了抗疫天天召開記者會謹慎面對，都未能讓老美有所警覺，仍認為事不關己，「太晚正視問題」才會造成現在一發不可收拾的局面。