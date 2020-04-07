死亡人數恐達911的80倍...美國為何淪全球確診最多？白宮台灣記者的4點直擊

這十幾年來，我一直在美國，報導這世界第一經濟體與全球第一軍事強國的新聞，但，現在我報導的美國，卻是新型冠狀病毒全球確診人數第一、死亡人數第三多的國家。

在寫這期白宮義見的4月2號當下，美國死亡人數逼近6000人，更不幸的是，最黑暗的時刻還未完全來臨，白宮所給出的最糟預測是——24萬人死亡——萬一如此，這將成為美國本土近年來最重大死亡災難「911恐怖攻擊事件」造成死亡人數的80倍。

這期我想為讀者點出五個原因，說明早知道事態嚴峻的美國，為什麼還是走向了最黑暗的時刻？

這期我是在家裡寫的，而非一如往常地在辦公室，因為美國首都華盛頓已經被宣佈為美國的「重大災區」，大華府地區也全下了「居家禁令」——若離開家門並嚴重違反禁令，將面臨最高5000美元（約合15萬新台幣）罰款，甚至被判坐牢一年。

其實過去一個月，我總想著要完成我之前說要做，我到印度採訪後的「西遊記」，但因為回到美國後，疫情一周比一周嚴重，因此「白宮義見」全聚焦在疫情上，所以完成我的西遊記也不知是何時了。

不過，說到印度，其實也能說明為什麼美國會走向最黑暗的時刻。

話說，在疫情初期，媒體都在探究，為什麼印度傳出的疫情很少，難道是惡劣環境讓印度人有特殊抗體、百毒不侵？說真的，就算是印度的「首善之都」，其首都新德里，環境都是難以想像的惡劣。舉一個例子，外傳不少印度人會隨地便溺，眼見為憑，這點我完全不能否認。

而印度政府其實非常清楚其「先天不足」，並知道一旦疫情傳開，印度恐將成為人間煉獄，因此印度政府其實從頭到尾是如臨大敵。

當我在2月底剛抵達印度時，就發覺他們非常嚴格地執行邊境檢查，海關人員各個都戴著口罩、手套，並且將旅客依來源地、去過哪，進行多個分類，並一一質問檢查。印度機場之嚴格，我的每一張機票都要被蓋上7、8個印章，而每個印章都是檢查的證據，才能搭上飛機。

後來，小心翼翼的印度總理莫迪乾脆宣布把這全球第二大人口國，「鎖國」21天，並且警告抗疫失敗的話，印度將倒退21年。

相較之下，當時，我在幾天後回到全球第三大人口國美國之後，發覺美國機場的入境檢查雖然依舊嚴格，但海關人員並沒人戴手套口罩，也似乎沒對旅客量體溫或做特殊檢查。

這不難理解，因為美國底子好，醫療科技一流，美國人是充滿自信。

我當時在印度報導川普記者會時，他就反覆說：美國控制的非常好，不用擔心。類似的話，他在回到美國後，至少又說了十幾天，要美國百姓完全不用緊張。

說回為什麼美國會走向最黑暗的時刻，原因非常多，一期白宮義見不可能都觸及，另外，戴不戴口罩這議題，也不是美國獨有，因為不少西方國家也這麼做，這期我想專門聚焦美國國情，談談我作為記者對美國的觀察。

第一點，我想就是不像印度先天不足，因為美國的強大與自信，讓其有些過於輕敵了。

回到1月底，美國和韓國幾乎是同一天爆出有確診的案例，在美國還慢慢準備時，韓國就已草木皆兵了，然後，整整一個月後，韓國對將近3萬5000人做了檢測，而美國呢，猜猜看當時對多少人做了檢測？1萬人，沒有。1000人，也沒有。答案是：500人不到。

沒檢測，就沒辦法確定疫情從哪來，又是怎麼傳播的。於是導致後來美國開始大規模檢測後，確診人數天天暴增，這時要控制疫情，為時已晚。

於是這就來到第二點——檢測不足。

一開始美國政府堅持大家都要用美國疾病控制與預防中心（CDC）的試劑，但試劑一開始還設計不良，於是醫院測不出結果後，又往CDC寄，重新檢測，一來一往，寶貴時間都浪費了。

再加上CDC的試劑數量實在不夠，因此限制只有症狀嚴重的人才能檢測，而且還必須要先有醫生檢查確定不是流感後，才能做新冠病毒檢測。這樣，人都不知道要病到已經多嚴重了，外加感染了多少人，才能得到「官方認證」。而且這做法，還根本上地錯過對大量輕症或無症狀者的檢測，讓病毒有機可乘。

於是，像美國媒體《VOX》報導的標題就大大的寫著：「美國可恥的緩慢新冠病毒檢測，威脅著我們所有的人。」

接著，就要談第三點了，就是之前「白宮義見」談過的美國最大問題：不只沒有全民健保，而且無論是有保險或沒保險，都不保險。

因為美國的健保公司是各行其政，導致每個人收到醫療帳單時都像拆未爆彈，一不小心就被炸得傾家蕩產。

儘管美國聯邦政府一再說要給大家免費做檢測，美國國會也通過了立法，但十幾天前，還有報導說，一位波士頓的女士跑了三次急診室才被檢測出有病毒，然後，她收到一張帳單，要價將近3萬5000美元，約超過新台幣100萬。她震驚地說：「我都不認識有這麼多現金的人！」類似案例層出不窮，讓美國百姓光做檢測都害怕。

就算現在已有法律要求美國健保公司要做免費檢測，但檢測之後的治療，美國百姓多少還是要自掏腰包的，這恐怕會是更大的一筆費用。

現在全美國約有900家健保公司，但只有兩家，對，就兩家「承諾」會幫忙負擔醫療費用。百姓都有病在身了還害怕上醫院，就擔心破產，雪上加霜的是，現在美國失業人口激增，光在過去兩週失業的人，就來到史無前例的1000萬人。在失去公司健保與政府窮人醫保還青黃不接之下，一旦生病，那是更不敢上醫院了，這都讓控制疫情難上加難。

說到美國健保公司各行其政，這呈現出的美國另一大特色，這也來到第四點，美國聯邦和地方政府各管各的。

其實，美國總統和美國州長們並非從屬關係，因為他們都是投票選出來的，而實際上，州長的權力不一定就比總統小，所以這讓美國要像韓國一樣，要全國統一調度抗疫並不容易，像是美國人口第一大州加州，是美國最早下「居家禁令」的州，但，疫情並不輕的美國人口第二大州德州，在有高達5000人確診的狀況下還是讓州民能輕易出門。

聯邦政府和地方政府步調不一，也就讓疫情如雨後春筍，東冒一個，西冒一個。

也因為如此，還會看到總統和州長隔空對罵的畫面，現在最著名的，莫非是紐約州長庫默與川普的互嗆，光聯邦政府要不要給足呼吸器的議題，兩人就吵了十來天，兩人打對台也成為美國老百姓在災難中，小小的娛樂。

這也來到我觀察的最後一點，川普的角色。

之前幾期也談過他一開始是如何雲淡風輕的，他的態度確實影響了部分美國百姓認為這就像流感一樣，當然，川普的想法可以理解，作為想競選連任的美國總統，想在保護百姓生命和維持百姓生計上取得平衡，確實存在兩難。

其實，川普當時還說過，進入4月天氣一熱疫情就會消失，但，就在3月最後一天時，很不幸的，美國新型冠狀病毒確診人數飆增到全球首位，不過，美國的最黑暗的時刻還沒完全到來。

川普在當天的記者會上說：「我希望每個美國人都為即將到來的最黑暗的時刻做好準備，我們將要經歷非常艱難的兩個星期。」

當天，白宮預估，最終美國因新型冠狀病毒而死的人數恐怕會在10萬到24萬之間，《紐約時報》報導，就算在這悲慘預測中「最好的」狀況下——10萬人，川普在他總統任內看到的美國人的死亡人數，恐怕將比杜魯門開始的五位美國總統，在朝鮮和越南戰爭看到喪生的美國人數加總，都還來得多。

每一條生命的逝去，都是一個家庭的破碎。

無論美國局勢接下來如何發展，作為一個記者，我也會繼續堅守華盛頓，為報導全球抗疫的新聞，盡自己一份微薄的力量。

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