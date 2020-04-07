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美國新冠肺炎死亡破萬人！ 逾四成在紐約州
美國新冠病毒死亡人數6日突破1萬人，其中紐約州即逾4000人，占全美逾四成死亡案例。
根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)截至6日上午的統計，全美新冠肺炎確診至少33萬8995例、死亡逾1萬335人；紐約州為疫情重災區，但底特律和紐奧良的新增確診案例也急速攀升。
美國是自2月28日開始在華盛頓州發生第一起新冠肺炎死亡病例。
專家表示，美國實際死亡人數可能更高，因為官方數字並不包含未經檢測的新冠肺炎死亡人數。
目前另有兩個國家的新冠肺炎官方死亡人數破萬，分別是義大利逾1萬5887人，以及西班牙逾1萬3169人。
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