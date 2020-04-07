日本東京、大阪、神奈川等7地緊急狀態 為期1個月

因應新冠肺炎疫情擴大，日本首相安倍晉三六日表態，最快七日發表「緊急事態宣言」，宣布東京、大阪、神奈川、埼玉、千葉、兵庫及福岡等七個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。這將是日本中央政府首次宣布緊急事態宣言。

同時，安倍也宣布將實施規模達一○八兆日圓的緊急經濟對策，金額達日本ＧＤＰ的兩成，近乎二○○九年金融風暴時振興紓困金額的兩倍。內容包括針對收入減少的家庭、中小企業提供超過六兆日圓現金補助，並且擴大民間融資，為企業紓困，也將史無前例提供廿六兆日圓讓企業暫緩納稅及繳交社會保險費，協助企業持續營運保障就業。

日本首都圈疫情嚴峻，位於東京橫田基地的駐日美軍司令部六日也發布「公共衛生緊急事態宣言」，要求包括東京的橫田基地、神奈川縣的橫須賀、厚木基地等美軍基地嚴格採取防疫對策，同樣為期一個月。

ＮＨＫ等日本媒體報導，安倍午後在首相官邸聽取疫情報告，傍晚對記者表示將在七日發表緊急事態宣言。安倍強調，這是為了穩定醫療體系運作，進入緊急狀態地區不會像其他國家進行封城，超市、交通工具等仍會如常運作。

在緊急狀態適用地區，當地政府可強制徵收土地、建物，作為臨時醫療設施，以避免患者人數激增癱瘓醫療體系。為維持醫療能量，東京都計畫租用都內商務旅館，將輕症患者移往飯店休養，東京都知事小池百合子六日向防衛省請求災害協助，將由自衛隊承擔輕症患者膳食等日常生活照顧，自衛隊也將協助將民眾從機場運送至隔離飯店。日本政府還將把每日篩檢量倍增，至每日兩萬件水準。

此外，進入緊急狀態地區的民眾將被要求自律，盡量減少不必要的外出，地方政府可要求百貨公司、體育館、飯店等商業設施停止營運、限制舉辦活動、學校停課等，超市、藥妝店等販售生活必需品的商家仍會繼續營業。

安倍將在七日舉行專家會議聽取專家意見，預計傍晚舉行記者會發表緊急事態宣言。據政府人士表示，緊急狀態擬為期一個月，至五月六日日本黃金周結束為止。

日本首相可依據「新型流感等對策特別措置法」發布緊急事態宣言，上月國會完成修法，將新冠肺炎也納入適用對象。這是該法實施以來，日本首相首次發表「緊急事態宣言」。至六日為止，不含鑽石公主號，日本確診逾三千八百例，死亡人數逼近百人。