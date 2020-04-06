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全球最年長康復者 104歲義大利人瑞成功擊敗新冠肺炎

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利104歲人瑞扎努索成功克服新冠肺炎，成為全球最年長的康復者。圖擷自The Sun
義大利104歲人瑞扎努索成功克服新冠肺炎，成為全球最年長的康復者。圖擷自The Sun

新冠肺炎COVID-19）疫情在歐美地區快速擴散，目前以美國疫情最為嚴峻，確診數達33.7萬多例為全球最高，不過西班牙和義大利的疫情也不容小覷，兩地的確診病例也有10幾萬例，而在確診病例數增多的同時，陸續也有民眾康復出院。其中，義大利一位104歲的老婦在經歷新冠肺炎的病程後奇蹟康復，成為全球最年長對抗新冠肺炎成功的病例。

根據英國「太陽報」報導，這位老婦名叫扎努索（Ada Zanusso），她在3月17日時在療養院感到不適，出現嘔吐、發燒、呼吸困難的狀況，事後經檢驗確診感染新冠肺炎，而同間療養院中已有20位院民病逝，她的兒子吉安皮耶羅（Giampiero）表示「由於療養院的病例數多，我懷疑這是新冠病毒，他們在那裡不幸遇難了，但她（扎努索）現在康復得很好，醫生們認為她是世界上最老的康復者。」

事實上，扎努索曾在1918至1920年的西班牙流感大流行中倖存下來，醫師卡拉（Carla Furno Marchese）表示「她已經可以起床而且沒有躺在床上，可以步行到椅子，她沒有失去任何智力，她的康復對我們來說是很大的快樂，對這些日子裡遭受苦難的所有人來說，這是充滿希望的象徵。」

新冠肺炎 COVID-19

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