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希臘鄰近雅典難民營爆確診 全面封鎖篩檢病毒

世界日報 / 編譯中心╱綜合5日電
鄰近希臘首都難民營爆確診，當局全面封鎖。 美聯社
鄰近希臘首都難民營爆確診，當局全面封鎖。 美聯社

希臘移民部表示，5日希臘官員封鎖鄰近首都雅典的第二座難民營，該營中一位阿富汗住民確診新冠肺炎。這是希臘第二個出現疫情的難民營。

中央廣播電台引述法新社報導，位於雅典東北約38公里的馬拉卡薩難民營遭「全面封鎖」，預計封鎖14天，任何人不得進出，居民正進行全面篩檢。移民部表示，53歲阿富汗男子原先即患有疾病，曾向營內醫療機構求助，詢問新冠肺炎相關症狀。隨後他被送往雅典的一家醫院，經檢測呈陽性。他的家人也隨後被隔離。

希臘政府2日已隔離位於希臘北部的里索納難民營。該營一名女子在雅典一家醫院分娩後被證實確診，成為希臘首例難民確診病例。該難民營目前已有23人確診。希臘境內的數個難民營中，有成千上萬的尋求庇護者面臨嚴峻的生活條件，

新冠肺炎 COVID-19

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