義大利小鎮7成捐血者驗出新冠陽性 醫師說明可能為「無症狀感染者」

義大利在這次新冠肺炎疫情中面臨嚴峻考驗，死亡人數為全球之冠，多個城鎮已封鎖數日，如今卻又傳出令人擔憂的消息。義大利洛迪省的一個小鎮卡斯蒂廖內達達（Castiglione D'adda）出現60名捐血者中有40名呈現新冠病毒陽性，相當於超過七成的人感染新冠病毒，專家解釋可能是因為這些人是無症狀感染者。

據義大利《La Stampa》2日報導，卡斯蒂廖內達達60名捐血者中，有40名的血液呈現新冠病毒肺炎陽性，許多患者當下才驚覺自己得病。部分專家認為，可能因為這些人是「無症狀感染者」，不過因為目前處於緊急狀況，專家也澄清這些民眾依舊可以捐血。

不過出現這麼高比率的無症狀感染者仍讓人憂心，當地科多尼奧醫院（Codogno）醫師馬里歐（Mario Grazioli）表示，當地4500位居民中有190名感染新冠肺炎，並有80名病患死亡。現在這些血液測試呈現陽性的人已被要求隔離，而結果呈現陰性的人，則會在72小時後再次進行檢測。

新冠肺炎在歐洲大流行，首當其衝的義大利成為疫情最嚴重的災區，醫療能量無法負荷，目前確診人數高達12萬8948例。不過義大利5日通報死亡案例為兩周以來最低，重症病患及非重症病患都出現下滑，疫情似有趨緩的跡象。