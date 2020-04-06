歐美防疫 找App當幫手

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

隨著西方國家思考如何在幾個月後安然解除封鎖邊境等禁令，歐美專家正積極打造能「近距離接觸偵測」的應用程式（App），希望能追蹤新冠肺炎確診病患的接觸史。

金融時報（FT）報導，英國和美國正開發好幾款能夠追蹤近距離接觸的App，也就是透過距離或者位置，辨識近期曾經接觸確診病例的民眾，藉此敦促這些民眾先行採取自我隔離等防疫措施。

英國國家醫療保健服務（NHS）已和美國軟體公司VMware的子公司Pivotal展開合作，計劃在居家防疫措施邁入尾聲時，推出一款以藍牙為基礎的App，若有民眾接受新冠病毒檢測後，呈現陽性反應，患者會收到一組條碼，輸入App後能警告其他用戶。

這項計畫由NHS創新部門NHSX主導，據悉希望全英國至少50%人口都能註冊使用，目前仍在構思接觸距離及時間等細節，NHSX目前考慮的選項包括在兩公尺距離內，與對方接觸15分鐘的狀況。

美國好幾個團體近幾周也都公開類似App，包括史丹福大學技術專家支援的Covid Watch、西雅圖的CoEpi和NextTrace，皆處於開發和測試階段。

但是隨著創新者湧入這塊利基市場，各式各樣的App可能互相重疊。

Covid Watch共同創辦人芬維克（Rhys Fenwick）表示，美國各界已經開始開發共同技術標準，「我們正透過制定相避免各自為營的問題，並且連結同一個數據庫。」

牛津大學醫療研究員和生物倫理學者本周發表的研究發現，若有足夠用戶使用，數位追蹤接觸科技有望成功「控制疫情」，特別是在當局正準備放寬社會疏離規則、並抵禦第二波疫情感染之際。

不過，這項數位防疫利器仍面臨多重阻礙。最嚴峻的挑戰之一是App用戶數要夠多。牛津研究員指出，至少需要60%的目標人口使用才有效，還要遵循現行的用戶隱私法規、並獲得公眾支持。

新冠肺炎 COVID-19

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