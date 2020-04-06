德國確診人數近十萬 希臘難民疫情引人憂

（德國之聲中文網）德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的最新數據顯示，截至周日零點，德國累計確診新冠病毒感染者91714例，新增5936例，累計死亡1342例。

雖然德國迄今一直保持較低的病死率，但是聯邦政府認為德國的形勢不容樂觀。德國總理辦公室主任布勞恩（Helge Braun）向《法蘭克福匯報周日版》表示："疫情最嚴重的時刻尚未到來。我們政府的職責是為民眾應對這場危機最艱難的時刻做好准備。"

德國外長馬斯（Heiko Maas）也呼籲民眾遵守目前在全德範圍實施的社交接觸禁令。他向德新社指出："我們必須繼續竭盡全力避免疫情在德國迅速擴散，復活節期間也不例外，盡管這對許多家庭和朋友圈而言並不容易。"

包括德國在內的不少國家下周將迎來一年一度的復活節，對於民眾而言，這是僅次於聖誕節的重大節日，以往主要的慶祝方式就是家庭聚會。

中國單日新增病例回升

本周六，有兩百萬口罩和30萬防護服從中國運抵德國。而在口罩生產大國--中國，單日新增確診病例有所回升。據中國國家衛生健康委員會公布的數據，截至周日零點，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例30例，其中25例為境外輸入病例，5例為本土病例（廣東5例）；新增死亡病例3例（湖北3例）。新增的確診病例與此前一天的19例相比有所增加。

輸入性和本土個案增加顯示出消除新冠疫情的難度。截至目前，中國大陸報告的病例總數為81669個，死亡人數達到3329人。

奧地利欲用手機定位幫助防疫

包括中國在內的不少國家都將電子監控作為抗疫手段之一。奧地利現在也要加入其中。奧地利總理庫爾茨向奧地利通訊社（APA）表示："我們都有一個目標，那就是盡快恢復我們的自由。為此我們需要輔助措施。"在他看來，對手機定位數據的跟蹤分析是其中的一個"重要基礎"。那些沒有智能手機的奧地利人可能會領到包含定位功能的鑰匙扣。

除此之外，這位33歲的年輕總理指出，奧地利還需加快檢測以及對感染者的接觸人群立即采取隔離措施。奧地利未來的策略還包括重點保護高危人群和老年人，以及嚴格保持社交距離等。奧地利目前已要求公民外出購物時須佩戴口罩，庫爾茨認為，這一口罩強制令也將擴展到其它生活領域。

難民營疫情令人憂慮

保持社交距離、自我隔離，這些在其他地方司空見慣的防疫措施對難民營而言可謂是不可完成的任務。希臘當局周日宣布，由於出現新冠感染者已全面封鎖了位於希臘首都雅典北部約45公裡處的馬拉卡薩（Malakasa）難民營。被確診的感染者是一名來自阿富汗的53歲男子。當地衛生機構正在這座擁有1800名難民的難民營裡追蹤潛在感染者。

這是希臘第二個出現疫情的難民營。本周四，希臘當局已經隔離了位於希臘北部的裡索納（Ritsona）難民營。該營的一名女子在雅典的一家醫院分娩後被證實感染新冠病毒，成為希臘報告的首宗難民確診病例。希臘衛生部門隨後對與婦女有過親密接觸的63人進行了測試，發現其中有20人確診。希臘移民部表示，上述兩個難民營將至少被隔離14天。

英國女王敦促英國人自律

在疫情日益嚴峻的英國，92歲高齡的女王發表1953年登基以來的第四次特別講話。這位女王每年聖誕都會發表致辭，其余時間很少發表全國性講話。

女王在這次講話中敦促英國人展現堅強樂觀的一面，保持自律。她指出："我希望未來每個人都能為自己應對挑戰的方式而感到驕傲，也希望後輩人會說，這一代英國人的堅強不遜前人。" 這一提前錄制的全國電視講話於英國當地時間4月5日晚8點播出。

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