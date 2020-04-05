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又見美國漏網傳染 指揮中心：接觸這日期回台者應警覺

下一個美國重疫區！路易斯安納州死亡率 全美第二高

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合4日電
路州也是繼紐約州之後，新冠肺炎死亡率最高的州。 法新社
路州也是繼紐約州之後，新冠肺炎死亡率最高的州。 法新社

新冠肺炎疫情持續肆虐全美，根據最新分析資料顯示，除了東岸紐約疫情受創最嚴重之外，路易斯安納州南部的確診病患死亡率也居高不下，可能是下一個重疫區，該州增加緊急措施希望能使疫情趨緩。

路易斯安納大學拉法葉校區(University of Louisiana at Lafayette)的經濟學教授華格納(Gary Wagner)表示，目前該州染疫死亡的人數集中在兩個地區，施洗者聖約翰郡(St. John the Baptist Parish)和奧良郡(Orleans Parish)，堪稱是全國死亡率最高的地區。

除此之外，路州也是繼紐約州之後，新冠肺炎死亡率最高的州；根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的數據分析，路州目前已累積1萬2496人確診，372人死亡。

路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)表示，該州會出現如此高的死亡率和居民整體的健康狀況有關，當地居民普遍健康狀況不良且罹患各種慢性病，如過度肥胖、糖尿病、高血壓、心臟病、以及腎臟相關疾病等；根據2019年「聯合健康基金會」(United Health Foundation)的調查排行顯示，該州居民的健康程度列為全國第49名。

其次，路州染疫而就診接受治療的病患，死亡率卻也比其他地方高；杜蘭大學(Tulane University)的健康經濟學家齊丹(Engy Ziedan)表示，該州染疫住院的患者中，截至本月3日死亡率是22%，比紐約市的15%、佛州的13%、及喬州的16%都高出許多。

雖然愛德華茲表示，隨著接受檢測的人數提高，死亡率應該要降至與各州一致才對，但超乎預期的死亡率一度也使紐奧良市一帶的醫療資源匱乏。

該州染疫的患者中，有85%必需留在加護病房使用呼吸器，因此當地Ochsner醫療中心的院長湯瑪斯(Warner Thomas)表示，近期剛增加50個加護病床，同時州政府也提供一些呼吸器，另外還有其他的醫療物資仍在運送的途中。

新冠肺炎 COVID-19 紐約

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