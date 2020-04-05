檢測黑洞 美國確診人數恐不到實際病例20％

美國新型冠狀病毒感染人數快速增加，根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至4日已有至少30萬5820人確診、8291人死亡；但這些數字恐怕還存在許多漏洞，沒有人能確實掌握美國到底有多少人受到感染。

在篩檢普及前就生病或死亡的民眾，未被包含在這些統計數字中；即使是現在，還有許多人想要卻無法接受篩檢，也有人選擇不接受篩檢；還有人篩檢不只一次；而這種疏漏恐構成阻礙，拖延決策者動作，更妨礙公眾了解疫情全貌。

患者感染後可能許多天都不會出現症狀，或者一段時間後才只出現早期症狀，也必須等更久才能接受篩檢，然後還要等結果出爐；檢出新冠病毒陽性的人數永遠落後實際確診人數長達一周或一個月；出現重症者接受篩檢的機率最高。

篩檢不夠普及的情況下，衛生官員無法掌握充分資訊以完整回答關鍵問題，例如有多少人感染、或每個人傳播病毒的機率通常是多少；醫院也可能無法估計即將前來的病患人數，因為許多人直到被送進急診室前都沒接受篩檢。

當各州通報檢出陰性以及陽性的人數時，疫情才較為明朗，揭露目前已被分析的篩檢總數。

遺漏的個案恐導致死亡率失準；當國家只篩檢病情最嚴重的患者時，死亡率可能會顯得非常高；例如限量提供篩檢機會的義大利，根據約翰霍普金斯大學的統計，截至3日死亡率超過12%，遠高於全球平均值。

更令人困惑的是，義大利沒有計算在家病逝的人數，也就是說在官方統計的死亡人數之外，其實可能還有更多患者喪命。

因為新冠肺炎死者被通報的機率遠高於可能感染的更多人，部分學者試圖從死亡人數反向推估尚未通報的感染個案數量。

倫敦衛生暨熱帶醫學院(London School of Hygiene & Tropical Medicine)傳染病數學模式中心研究人員在初步研究中發現，美國新冠病毒感染個案目前的統計數字，可能僅代表已出現症狀感染者實際人數的14%到19%；相較之下，研究人員說，南韓已統計到該國新冠肺炎患者總人數的53%到90%。