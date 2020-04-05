歐洲安養院「生不驗死不報」 疫情連環爆恐低估

歐洲遭受新冠疫情重創，但義大利、西班牙及英國等多國，都不將死在安養院的患者列入死亡數據，甚至不會為死者進行病毒檢測。但隨著法國納入安養院數據後死亡個案大增，外界關注其他歐洲國家的疫情是否也因此低估。

西班牙馬德里早前一名長者死亡後，由於安養院醫生堅持為她病毒檢測，才發現是死於新冠肺炎。馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）預估，3月有3000人在養老院死亡，較過往高出2000人。

養老院疫情導致醫護崩潰，軍方上月前往幫忙，發現眾多老年患者被遺棄，有些已經斷氣。馬德里兩家養老院就有89人死亡。

義大利一份針對安養院友死於新冠肺炎的調查則顯示，倫巴第大區自2月1日以來，安養院半數死者都曾出現新冠肺炎或類似流感的病徵，但由於缺乏檢測，大部分都當作死於流感。義大利約有十分之一的安養院反映，難以將長者送到醫院，另有四分之一的安養院難以隔離確診患者。

BBC報導，法國衛生官員2日透露，自疫情大流行以來，至少有884人在養老院身亡；3日更攀累計達1萬416人死亡，且可能不是全部。德國大東部地區有三分之二療養院傳出病例，當地衛生機構表示，已經有570名年老患者死亡，目前還不清楚其中有多少人死於新冠肺炎。

英國近期開始把沒送醫的患者納入病例數據，國家統計署3月31日曾將英格蘭與威爾斯的死亡個案上調40人，當中包括安養院等非醫院設施的死亡人數；瑞典斯德哥爾摩周圍也有多達百家養老院出現病例，已有400多人感染，其中約50人死亡。