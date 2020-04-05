美國確診破30萬、死亡逾8000例 川普示警死亡將再增

●根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至美東時間4月4日下午6時止，全球與美國疫情如下：

全球：確診病例破119萬例、死亡逾6萬例、康復逾24萬例

美國：確診病例逾30.5萬例、死亡逾8200例

紐約州：確診病例破11.3萬例、死亡逾3560例

紐約市：確診病例逾6.3萬例、死亡1905例

除了紐約州確診例破11萬，美東的新澤西、麻州、賓州，美中的密西根和伊利諾州、美西的加州、美南的佛州和路易斯安納州，共九州的確診病例均破萬例。

至於紐約州，除了紐約市確疹病例破6.3萬例，威徹斯特郡、長島的那蘇群和蘇福克郡，確診病例也破萬。

4日紐約州新冠肺炎確診病例一日間再增1萬841例，新增人數達單日最高，確診總數達11萬3704例，3565人死亡，目前有1萬4905人住院，4126人在加護病房，有1萬478人已經出院，葛謨指出，出院人數人數比前日增加10%，且住院病患中的三分之二都已經出院，這是令人振奮的好消息。

圖／世界日報製表

●西班牙確診數近12.5萬 超越義大利

西班牙新冠肺炎確診人數超越義大利，累積至12萬4736例，成為歐洲染疫人數最多的國家。西班牙總理桑傑士表示，將再延長全國緊急狀態2周，直至4月26日。

●挑戰川普 他要全美居家避疫 她要全民戴口罩

美國新冠疫情嚴重擴散，但至今沒有全國性的防阻傳播措施；防疫主管佛奇3日挑戰川普總統，主張美國所有人都應「居家避疫」，以遏止新冠病毒擴散，而且各州都應施行相同的準則。

川普政府並未下令所有國人遵守相同的準則，卻決定讓各州自行採取它們認為必要的行動；在CDC宣布戴口罩建議後，川普也表示，「可能很好，但這是自願的，我不會這麼做。」

在川普宣布他不願戴口罩後，不到幾分鐘，第一夫人梅蘭妮亞隨即在推特發文，呼籲美國人應該嚴肅看待戴口罩，「在周末將來臨之際，我要求每個人嚴肅看待保持社交距離以及戴口罩。」

美國確診病例逾30.5萬例、死亡逾8200例。(截自JHP)

新冠肺炎確診破30萬例 川普示警死亡將再增

【中央社／華盛頓4日專電】美國新冠肺炎確診人數突破30萬例，死亡超過8000人。美國總統川普示警還將有更多死亡病例，他表示，現在到下週將是最艱困的一週。

川普今天在白宮召開的防疫記者會上談到疫情發展時坦言，本週到下週可能是最為艱困的一週，「很不幸，將會有許多死亡」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，至截稿時，全美確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例超過30萬5000例，死亡人數達8291人。

白宮冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（DeborahBirx）則指出，模型顯示包括紐約、底特律、紐奧良等地在未來6到7天內疫情可能將達到高峰。此外，賓州、科羅拉多州與哥倫比亞特區也正被密切觀察中，她憂心表示，未來兩週至關重要。

儘管預期疫情仍將持續蔓延，全美多數州政府都下達居家禁令，川普仍不放棄儘速重啟經濟的想法。根據美國勞工部公布數據，過去兩週，全美已經有近1000萬人申請失業給付。

川普在和多位體育賽事聯盟高層交換意見，討論疫情對體育賽事的影響後表示，他希望球迷能盡快回到球場，「只要準備好，會盡快開放」。

目前包括美國職業籃球聯盟（NBA）、美國職棒大聯盟（MLB）、職業美式足球聯盟（NFL）、北美職業冰球聯盟 （NHL）四大賽事都已暫停比賽或延遲開賽，經濟損失難以估計。

川普同時也表示，針對武漢肺炎的下階段經濟紓困方案將包括協助中小企業與飯店、娛樂業。