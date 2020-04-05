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傳截走20萬個N95口罩 德斥美「現代海盜」

聯合報 / 編譯徐榆涵李京倫／綜合報導
美國新冠肺炎疫情嚴重，四處採購口罩，圖為剛從大陸深圳運抵波士頓的大量醫療物資，包括N95口罩。 （法新社）
美國新冠肺炎疫情嚴重，四處採購口罩，圖為剛從大陸深圳運抵波士頓的大量醫療物資，包括N95口罩。 （法新社）

全球新冠肺炎確診病例四日突破一百一十三萬例，死亡人數超過六萬人。根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國三日新增一千四百八十例新冠肺炎死亡病例，創下美國單日死亡人數最多紀錄。美國累計廿七萬八千四百五十八例確診。

新冠肺炎疫情延燒，各國爭搶口罩，德國柏林市政府指控美國在泰國曼谷機場將廿萬個Ｎ95口罩截走，做法猶如「現代海盜」。

柏林內政部長蓋澤爾證實，廿萬個口罩在曼谷被「沒收」。他批評美國的做法是「現代海盜」，美國不應該這樣對待大西洋對岸的夥伴。柏林市長繆勒也批評美國總統川普不負責任，「既不人性，又令人無法接受」。

柏林市府消息人士告訴德國每日鏡報，柏林警方向美商3M訂購廿萬個Ｎ95口罩，這批在中國大陸生產的口罩運到曼谷機場後，原本將空運到德國給醫護人員使用，卻被攔截轉送到美國。

不過，3M反駁柏林市府的說法，一名發言人說，柏林警方沒有向該公司訂購中國製造的口罩。

稍早法國也傳出，向中國大陸訂購的一批口罩在停機坪等待裝入貨機前一刻，被半路殺出的美國買家出三倍高價買走。

川普三日在白宮每日疫情記者會上說，他已動用國防生產法，要求美國公司提供更多醫療物資，滿足國內需求，「我們急需這些物資給國內使用，一定要保有物資」。美國已扣住近廿萬個Ｎ95口罩、十三萬個外科口罩和六十萬雙手套。他並未交代是從哪些地方取得。

川普二日根據國防生產法，要求美國3M停止向加拿大和拉丁美洲出口N95口罩。加拿大總理杜魯多三日表示，美國管制向加拿大出口口罩等醫療物資是個「錯誤」，加拿大正努力說服美國，確保基本物資和醫療專業人員能在美加之間繼續流動。

3M於三日上午發布新聞稿稱，「停止向加拿大和拉丁美洲的醫護人員供應口罩，會產生巨大的人道主義影響，因為我們是這些地區重要的口罩供應商」。3M還說，美國停止出口口罩，可能會導致其他國家報復。

被問及是否考慮對美國採取報復措施，加拿大副總理方慧蘭僅表示，「政府已準備好全力捍衛國家利益」。

新冠肺炎 COVID-19

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