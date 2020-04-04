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新冠病毒：川普轉口風 建議公民戴口罩

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）與此前的方針不同，美國總統川普現在也呼籲本國公民戴口罩。他在白宮舉行的每日新聞會上強調，公民們應在自願基礎上這麼做。他還說，用圍巾捂住嘴巴和鼻子也會有用。他表示，醫用口罩應優先供應醫院和護理設施的專業人員。他稱，他本人決定不戴口罩。

這位總統同時明確表示，這一新舉措並非要替代迄今的保護措施，而是一種補充。迄今，美國疾病預防與控制中心（CDC）特別建議無症狀的健康人不戴口罩。美國專家們可能是擔心，否則，會導致出現更大需求，從而加劇專業衛生人員缺口罩現象。

今年2月底，美國政府最高衛生官員阿達姆斯（Jerome Adams）海軍中將曾推文告誡人們不要爭購口罩。他寫道，口罩並不能幫助大眾免於感染新冠病毒。

由於新冠肺炎COVID-19疫情擴大，在美國，口罩也成了短缺貨。數天來，世界各地對美國的指控越來越多。根據這些指控，美國人沒收了其它國家亟需的保護裝備，或以不正當方式全部買走。

一天內死亡1000多人

根據約翰斯·霍普金斯大學提供的統計數字，至當地時間本周五晚，美國國內有27.3萬多人感染SARS-CoV-2新冠病毒，超過任何其它國家；死亡病例在24小時內增加了1000多個，總數達到7141個。

在西歐，奧地利成為第一個規定公民在超市必須戴口罩的國家。捷克也責成公民必須佩戴。在德國，個別地方亦跟進，圖林根州的耶拿市是其中的一個。

為抗擊疫情，美國政府還下令禁止出口短缺的醫用保護裝備。根據川普總統的說明，被禁出口商品中包括 N95型口罩、手術用手套。

生產口罩等產品的美企3M對政府的這一指令持懷疑態度。該公司指出，此舉會導致其它國家亦中止向美國出口類似商品，從而對局面的改善起到相反作用。特朗普不理會這一批評，並稱，他對3M公司很不滿意。

凝煉/任琛（德新社、美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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