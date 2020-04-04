聽新聞
test
0:00 / 0:00
拍片怒批乘客不掩嘴咳嗽 美巴士車長4日染新冠肺炎亡
「我們正處於疫情之中，咳嗽不遮口鼻是很危險的。」美國底特律一名巴士司機上月拍片大罵，有女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，呼籲大眾要重視疫情，結果引來不少關注。惟他發布影片4日後就出現身體不適，本周四（2日）不幸因感染新冠肺炎病逝，終年50歲。
50歲的哈格羅夫（Jason Hargrove）上月21日在facebook上載自拍片段，直言「要為所有在這輛巴士上的人感不忿」。他指當時巴士上約有8、9名乘客，但一名女乘客竟在咳嗽時沒掩住口鼻，「要知道新冠病毒可以透過空氣飛沫傳播」。
他又說作為巴士司機，只想做好本份的工作，努力生活照顧家庭，「 我讓你登上巴士，但你沒有任何防護施下咳嗽好幾次……受夠了，我感到被侵犯」。短片引起熱議，其個人fb的觀看次數達42萬次，逾1.5萬個轉發。
不幸的是，哈格羅夫拍完短片4天後就感到不適，本周四更傳出他因感染新冠肺炎過身的消息，但未知是如何感染病毒。
底特律市長Mike Duggan直言，「每個美國人都應該看哈格羅夫的影片，在我們關上前門之前，他已被感染了」。他又指如果看完哈格羅夫的短片都沒有流淚，這讓他感到奇怪，「因為有人不將疫情認真看待，就將他（哈格羅夫）的生命置於危險」。
延伸閱讀：
疫情下英國爸爸失業財困 槍殺妻女愛犬後自盡 兩天前還一同郊遊
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言