快訊

沒戴口罩在北捷鬧事 健保署人員道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍片怒批乘客不掩嘴咳嗽 美巴士車長4日染新冠肺炎亡

香港01 / 記者卡洛兒／報導
哈格羅夫上月拍片，批評女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，本周四傳出因感染新冠肺炎逝世。（影片截圖）
哈格羅夫上月拍片，批評女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，本周四傳出因感染新冠肺炎逝世。（影片截圖）

「我們正處於疫情之中，咳嗽不遮口鼻是很危險的。」美國底特律一名巴士司機上月拍片大罵，有女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，呼籲大眾要重視疫情，結果引來不少關注。惟他發布影片4日後就出現身體不適，本周四（2日）不幸因感染新冠肺炎病逝，終年50歲。

50歲的哈格羅夫（Jason Hargrove）上月21日在facebook上載自拍片段，直言「要為所有在這輛巴士上的人感不忿」。他指當時巴士上約有8、9名乘客，但一名女乘客竟在咳嗽時沒掩住口鼻，「要知道新冠病毒可以透過空氣飛沫傳播」。

他又說作為巴士司機，只想做好本份的工作，努力生活照顧家庭，「 我讓你登上巴士，但你沒有任何防護施下咳嗽好幾次……受夠了，我感到被侵犯」。短片引起熱議，其個人fb的觀看次數達42萬次，逾1.5萬個轉發。

不幸的是，哈格羅夫拍完短片4天後就感到不適，本周四更傳出他因感染新冠肺炎過身的消息，但未知是如何感染病毒。

底特律市長Mike Duggan直言，「每個美國人都應該看哈格羅夫的影片，在我們關上前門之前，他已被感染了」。他又指如果看完哈格羅夫的短片都沒有流淚，這讓他感到奇怪，「因為有人不將疫情認真看待，就將他（哈格羅夫）的生命置於危險」。

延伸閱讀：

疫情下英國爸爸失業財困　槍殺妻女愛犬後自盡　兩天前還一同郊遊

【新冠肺炎】「拉麵味道變淡了」　日漢食出乾坤拯救自己

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

西班牙再延長全國緊急狀態2周 直至4月26日

路透報導，西班牙新冠肺炎確診人數超越義大利，累積至12萬4736例，成為歐洲染疫人數最多的國家。西國總理桑傑士表示，將再...

好暖！老神父求救 4天籌到近千萬元救義大利

義大利深受新冠肺炎重創，奉獻台灣一生的81歲義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟求救，激起台灣人報恩熱情。天主教靈醫會羅東聖母...

當機立斷全面對外封鎖 西班牙觀光小鎮零確診

西班牙疫情已淪為重災區，然而在疫情肆虐之際，南部小鎮札哈拉因及早採取全面封鎖策略，幸而無人確診。鎮長的當機立斷與居民的支...

新冠肺炎再奪西班牙809命 日增死亡數第2天下滑

西班牙衛生部今天表示，西班牙在過去24小時新增809起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例。這是西...

民眾可戴自製口罩抗疫 WHO：醫用款優先給醫護

世界衛生組織（WHO）今天表示，醫用口罩應優先讓給醫護人員使用，但同時為更多民眾戴自製口罩或其他遮擋口部的面罩開啟大門，...

德國增6082例新冠肺炎確診 比前一天略為減少

路透報導，德國疾病管制和預防機構羅伯特‧科赫研究所4日數據顯示，國內過去24小時暴增6082例新冠肺炎確診，比前一天新增...

拍片怒批乘客不掩嘴咳嗽 美巴士車長4日染新冠肺炎亡

「我們正處於疫情之中，咳嗽不遮口鼻是很危險的。」美國底特律一名巴士司機上月拍片大罵，有女乘客在車上不掩嘴咳嗽的做法，呼籲大眾要重視疫情，結果引來不少關注。惟他發布影片4日後就出現身體不適，本周四（2日）不幸因感染新冠肺炎病逝，終年50歲。

美國百年前戴口罩防疫領先全球 如今亞洲成表率

當新冠肺炎疫情在亞洲爆發，許多地區民眾都迅速戴上口罩，而西方國家慢很多。美國媒體報導，其實在1918年流感大流行期間，美...

西班牙新增7026例新冠肺炎確診 累計突破12萬例

西班牙4日新增809名新冠肺炎死亡病例，是連續第二天單日死亡人數下降，累計1萬1744人死亡；新增7026例確診，累計1...

俄國暴增582例新冠肺炎確診 累計近5000例

俄羅斯衛星通訊社報導，俄國4日新增582例新冠肺炎確診病例，其中434例在首都莫斯科，累計4731例，新增9人死亡，累計...

影／南韓足球場化身大型考場 應試者隔5公尺防疫

南韓的新冠肺炎疫情尚未平息，許多企業想盡辦法要將年度徵才活動的受干擾程度降到最低。KBS報導，安山城市公司（Ansan ...

印度單日暴增601例新冠肺炎確診 可能和宗教聚會有關

美國CNN報導，印度衛生與家庭福利部4日表示，境內過去一天暴增601例新冠肺炎確診，增幅為26%，創下單日新高。

熱門新聞

圖表看疫情／確診數超過義大利！西班牙超過12萬人染疫

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

本土病例案352北部商店販售人員 發病前全程配戴口罩

又現找不到感染源的本土新冠肺炎病例 四旬獨居男確診

新冠肺炎台北市百例全國最多！這5縣市仍零確診

又是喝咖啡惹禍！旅行社主管確診急停業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。