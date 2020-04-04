快訊

曾是韓流推手 高雄白派隨王金平隱退恐式微

沒戴口罩捷運站鬧事男是健保署人員 陳時中說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佛系防疫？泰醫院要病人看診前發毒誓：隱瞞旅遊史不得好死

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國一間醫院要求病患看診前必須發誓，不得隱瞞接觸與旅遊史。圖／Facebook
泰國一間醫院要求病患看診前必須發誓，不得隱瞞接觸與旅遊史。圖／Facebook

新型冠狀病毒疫情緊張，各國都紛紛祭出手段，一方面要求民眾待在家裡避免疫情擴散，一方面也要求就醫者不得隱瞞旅遊史與接觸史。日前泰國一間醫院的作法，則是讓網友們哄堂大笑。

位於泰國北部素可泰府西三龍縣（Si Samrong, Sukhothai Province）的某間醫院日前貼出一張公告，要求病人在入內看診前發誓，告示上也寫著誓詞，要求病人向鎮國玉佛等神明宣誓：所透露的一切屬實，絕不隱瞞接觸史與旅遊史。若有一絲隱瞞，則將無藥可醫、性命不保，並將波及家人和摯愛，使他們飽受折磨。

這張告示被網友貼上臉書轉傳，許多網友紛紛評論「好猛」、「佛系防疫」，也有網友稱「應該每間醫院都要這樣」、「好像證人上法庭作證時要宣示一樣」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

注意！這動作比摸臉更危險 醫師警告恐沾染病毒

「什麼時候市民都變成慢跑迷？」義市長崩潰怒吼影片爆紅

馬來西亞下令「購物僅限一家之主」 眾多男人在超市裡迷路

連假墾丁人潮湧現 急診醫擔憂「一個月後恐怖下場」

相關新聞

東京新冠肺炎病例再添118起 首度單日達3位數

日本東京今天再添118例新冠肺炎確診病例，是東京單日新增確診病例首度超過100例。東京都政府呼籲市民，本週末沒有必要盡量...

佛系防疫？泰醫院要病人看診前發毒誓：隱瞞旅遊史不得好死

新型冠狀病毒疫情緊張，各國都紛紛祭出手段，一方面要求民眾待在家裡避免疫情擴散，一方面也要求就醫者不得隱瞞旅遊史與接觸史。而日前，泰國某間醫院的作法，則是讓網友們紛紛直呼大開眼界。

力求每日新增確診50例內 韓國延長社交距離政策

韓國政府為將武漢肺炎每日新增確診例數控制在50例以內，今天宣布將原訂6日結束的社交距離（social distancin...

日本東京110人感染新冠肺炎 單日確診人數首度破百

日本NHK報導，東京都官員表示，4日新增110例新冠肺炎確診，這是東京首次單日確診破百例，

口罩短缺又不准用自備的…護理師為保護家人含淚辭職

「美國人沒有準備好應付新冠肺炎（COVID-19）疫情，護士沒有受到保障！」美國一名加護病房護士近日拍片哭訴，指醫院提供給醫護的防護裝備不足，上司更不讓她戴上自備的口罩，為了保護長期患病的姊妹，逼不得已含淚辭職，結果影片短短4天已有13萬次觀看，掀起大眾對醫護裝備短缺的關注。

德國新增逾6000宗病例 專家認為疫情即將緩和

德國的新冠肺炎（COVID-19）的確診個案在4月3日突破9萬宗，其中6365宗為新增病例，數目僅次於美國、義大利和西班牙。不過德國疾控機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）所長威勒（Lothar Wieler）強調，當地的傳染率已大幅下降，呼籲民眾不必過於恐慌。

疫情重創酪農業 美農場每天被迫倒掉9萬公升牛奶

全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，整體經濟受到衝擊，不只旅遊觀光行業訂單銳減，連不易保存的食品業也受影響，美國因疫情關係，許多餐館、學校、加工廠必須關閉，間接導致酪農業者無法銷售牛奶，出現牛奶過剩的情況，許多家庭農場被迫將新鮮牛乳倒掉，其中威斯康辛州的家庭農場業者表示他們被要求每天倒掉9.4萬公升的鮮奶，生意陷入困境，令他們相當沮喪。

美加口罩大戰！川普禁出口N95 杜魯多開砲了

美國新冠肺炎疫情持續延燒，總統川普禁止3M出口N95口罩，3M警告，可能引發外國報復。加拿大總理杜魯多3日已表示，美國管制向加拿大出口口罩等醫療物資是個「錯誤」。

結婚51年夫婦死於新冠肺炎 相隔僅6分鐘

美國一對結婚51年的夫妻日前雙雙因新冠肺炎喪生，死亡時間僅隔六分鐘。

美國務院發推文 籲公民快回國

國務院領務局3日推文，呼籲海外美國人盡速回國，不要延後返國日期，近期可能不會在部分地區安排返美航班；國務院官員表示，目前已知仍有2.2萬名國人滯留海外，實際人數還在掌握。

防疫主管挑戰川普 主張全美居家避疫

美國新冠疫情嚴重擴散，但至今沒有全國性的防阻傳播措施；防疫主管佛奇3日挑戰川普總統，主張美國所有人都應「居家避疫」，以遏止新冠病毒擴散，而且各州都應施行相同的準則；聯邦疾病管制與預防中心（CDC）當天也建議民眾，在公共場所戴上布口罩或是遮住臉部，防止新冠病毒傳染。

數量倍增 紐約火葬場24小時全開

隨著新冠病毒疫情惡化，導致死亡人數劇增，處理病患遺體的工作量也大增，讓殯葬業者無力負荷；紐約市已讓火葬場24小時營業，每周工作七天，暫定持續到6月。

熱門新聞

圖表看疫情／美國逾27萬人確診 全球病例破100萬、近6萬人喪命

台灣報恩！老神父求救義大利 3天湧進善款600萬

新冠肺炎台北市百例全國最多！這5縣市仍零確診

墾丁人潮多防疫難 指揮中心首度發國家警報籲暫勿前往

又是喝咖啡惹禍！旅行社主管確診急停業

美駐日大使館警告日本疫情將大爆發 籲美公民儘速回國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。