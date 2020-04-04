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佛系防疫？泰醫院要病人看診前發毒誓：隱瞞旅遊史不得好死
新型冠狀病毒疫情緊張，各國都紛紛祭出手段，一方面要求民眾待在家裡避免疫情擴散，一方面也要求就醫者不得隱瞞旅遊史與接觸史。日前泰國一間醫院的作法，則是讓網友們哄堂大笑。
位於泰國北部素可泰府西三龍縣（Si Samrong, Sukhothai Province）的某間醫院日前貼出一張公告，要求病人在入內看診前發誓，告示上也寫著誓詞，要求病人向鎮國玉佛等神明宣誓：所透露的一切屬實，絕不隱瞞接觸史與旅遊史。若有一絲隱瞞，則將無藥可醫、性命不保，並將波及家人和摯愛，使他們飽受折磨。
這張告示被網友貼上臉書轉傳，許多網友紛紛評論「好猛」、「佛系防疫」，也有網友稱「應該每間醫院都要這樣」、「好像證人上法庭作證時要宣示一樣」。
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