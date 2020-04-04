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案例愈來愈多！指揮中心定案「腹瀉納新冠通報定義」

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

德國新增逾6000宗病例 專家認為疫情即將緩和

香港01 / 王晶晶
圖為德國漢堡大學愛本德醫學中心醫生接受呼吸器操作訓練。路透
圖為德國漢堡大學愛本德醫學中心醫生接受呼吸器操作訓練。路透

德國的新冠肺炎COVID-19）的確診個案在4月3日突破9萬宗，其中6365宗為新增病例，數目僅次於美國、義大利和西班牙。不過德國疾控機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）所長威勒（Lothar Wieler）強調，當地的傳染率已大幅下降，呼籲民眾不必過於恐慌。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，德國的確診病例升至90964宗，1234人喪生，24575人康復。威勒認為，雖然確診數目持續增加，但病毒的傳播速度越來越慢，證明德國限制公眾生活的措施有效，認為必須維持政策。

威勒稱，每個新冠肺炎病人現在的感染率是平均感染一個人，比之前每個患者感染七個人明顯降低，指如果感染率低過1，意味疫情緩和，強調這是德國的目標。

他呼籲民眾繼續遵守政府的限制措施，包括禁止在公眾場合兩個人以上的聚會，並要求保持與他人1.5米以上的社交距離。威勒指，如果公眾不遵守限制措施，感染率難以降到1以下的目標。

另外，《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung）2日報導，當地至少有2300名醫護人員感染新冠肺炎，有醫護組織警告，假如當局無法在短時間內提供更多個人保護裝備，情況或會不堪設想。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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