口罩短缺又不准用自備的…護理師為保護家人含淚辭職

「美國人沒有準備好應付新冠肺炎（COVID-19）疫情，護士沒有受到保障！」美國一名加護病房護士近日拍片哭訴，指醫院提供給醫護的防護裝備不足，上司更不讓她戴上自備的口罩，為了保護長期患病的姊妹，逼不得已含淚辭職，結果影片短短4天已有13萬次觀看，掀起大眾對醫護裝備短缺的關注。

30歲的維拉（Imaris Vera）是美國伊利諾州一間醫院的護士，其醫院已將加護病房改裝為專門治療新冠肺炎患者的病房，日前維拉被安排入內工作，不過她上班時卻發現驚人情況，病房內沒有護士佩戴口罩，不僅沒有N95口罩，甚至連普通醫用外科口罩都欠缺。

維拉在Instagram發布影片，並在貼文寫道醫院沒有足夠的口罩，而美國疾控中心（CDC）的標準亦只規定，需為病人進行霧化治療、上呼吸機或插喉時才需要戴口罩。無助的她只好問「我可以戴上自己的N95口罩來上班嗎？」，但上司拒絕她，唯有選擇辭職。

她接受媒體訪問指，自己與患有罕見病的姊妹同住，因此如感染新冠肺炎病毒，就會將其生命置於危險中，無奈下「以家人為先」，唯有毅然辭職。

短片在其個人Instagram獲得13萬次觀看，其後有更多醫護轉發至不同社交平台，因而喚醒社會對醫療裝備的關注，有人直言維拉的情況只是冰山一角，她為數以萬計在美國當護士的人發聲。

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文章授權轉載自《香港01》