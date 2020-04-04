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疫情重創酪農業 美農場每天被迫倒掉9萬公升牛奶

聯合新聞網 / 綜合報導
美國威斯康辛州的酪農業者因為餐館、學校等業者的關閉，導致農場產出的鮮奶無法輸出，被迫將鮮奶倒至水溝中。圖擷自milwaukee journal sentinel
美國威斯康辛州的酪農業者因為餐館、學校等業者的關閉，導致農場產出的鮮奶無法輸出，被迫將鮮奶倒至水溝中。圖擷自milwaukee journal sentinel

全球受新冠肺炎COVID-19）疫情影響，整體經濟受到衝擊，不只旅遊觀光行業訂單銳減，連不易保存的食品業也受影響，美國因疫情關係，許多餐館、學校、加工廠必須關閉，間接導致酪農業者無法銷售牛奶，出現牛奶過剩的情況，許多家庭農場被迫將新鮮牛乳倒掉，其中威斯康辛州的家庭農場業者表示他們被要求每天倒掉9.4萬公升的鮮奶，生意陷入困境，令他們相當沮喪。

根據「milwaukee journal sentinel」報導，美國威斯康辛州的酪農業者受到新冠肺炎疫情衝擊，因為餐館、學校、旅館和食品服務業者的關閉，導致農場產出的鮮奶無法輸出，酪農業者逼迫將鮮奶倒至水溝中，甚至有業者每天需要傾倒2.5萬加侖（約9.4公升）的鮮奶。家中經營農場的萊恩（Ryan）表示「我們認為這永遠不會發生，每個人都趕到超市去買食物，而我們的食物實際上卻是被倒到水溝裡」，由於酪農的產品極易腐壞，加上加工廠陸續關閉或限制生產，使他們必須在沒有買家的情況下，將牛奶倒掉。

對此，美國酪農公司（DFA）表示過去因為疫情的不斷變化，消費者購買了許多乳製品，所以超市的需求因此增加，但目前零售需求開始趨於穩定，預計在未來幾週內，超市將更容易獲得牛奶的供應。而萊恩則表示雖然美國酪農公司同意向他們傾倒的牛奶付費，但跟其他合作社一樣，美國酪農公司財務狀況不佳，只能承受一段時間，他說「我們需要現在就解決這個問題，而不是在接下來的幾週」。

新冠肺炎 COVID-19

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