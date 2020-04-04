繼葛謨弟後 CNN女主播鮑德溫確診

有線電視新聞網（CNN）女主播布魯克鮑德溫（Brooke Baldwin）3日宣布，出現身體不適症狀之後，接受新冠病毒檢測，結果為陽性；她是繼同台知名主播、紐約州長葛謨的弟弟克里斯葛謨（Chris Cuomo）之後，第二位公開宣告確診新冠肺炎的螢幕名人。

克里斯葛謨目前正在家中地下室隔離，但透過連線繼續主持晚間時段節目；他的妻子和小孩都沒有受到傳染。

40歲的鮑德溫3日在Instagram發表聲明表示，確診感染新冠病毒。她寫道：「我現在沒事。昨天下午突然發病，發冷、身體痠痛，發燒；我一直有保持社交距離，遵循所有應該遵守的規範，然而還是感染了。」

鮑德溫指出，自己身體健康，並沒有任何既有疾病，「坦白說，我覺得我算是幸運的了。」

她在聲明中表示，期待很快回到播報崗位，與觀眾見面；她也感謝目前位居抗疫第一線的醫生與護士。

49歲的克里斯葛謨確診之後，每天都在節目中或透過社群媒體敘述自己的症狀。

他在2日連線訪問中說道，感染新冠病毒三天以來，體重整整掉了13磅。他說，體重減輕可能是因為大量冒汗，還有發病的關係。

他說，這幾天來，喝雞湯確實讓他覺得有幫助，「但網路上那些胡說八道，則是一點用處也沒有。」

克里斯葛謨指出，網路上充斥著各種聲稱可以治好新冠肺炎的假藥丸、假糖漿，「有些人利用別人正處絕望之際試圖趁機謀利，大家都要提高警覺。」

克里斯葛謨指出，發病是一波一波而來，除了主持節目，他目前一天大約睡眠十小時，整個人軟癱，時睡時醒，「有時候試著走幾步路，做一些呼吸運動，因為我很怕狀況一再惡化。」