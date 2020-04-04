14旅客染疫珊瑚公主號4日靠岸 另2郵輪排隊等候

因為爆發疫情而在海上漂流數日的「珊瑚公主號」(Coral Princess)郵輪，終於可望於4日在佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)艾弗葛列德斯港(Port Everglades)靠岸。由於船上至少有14人因感染新冠病毒且狀況危急，一般乘客必須先在艙房內等候這批患者下船緊急送醫，才能陸續上岸。

緊接著在珊瑚公主號郵輪靠岸之後，荷美航運公司(Holland America Line)的贊丹號(Zaandam)郵輪、鹿特丹號(Rotterdam)郵輪，都將陸續抵達勞德岱堡。贊丹號載有442名乘客，工作人員603人，鹿特丹號上有808名乘客，583名工作人員。

據報導，身體健康的乘客，將被接駁巴士直接載到機場，從機場搭乘專機返家。對於機場通關則有特殊安排，這批郵輪乘客將不會經過一般的機場登機門。

由於船上有十多人確診新冠病毒，珊瑚公主號上的1000多名乘客，這段期間都各自留在船艙裡。

珊瑚公主號的母公司「公主郵輪集團」(Princess Cruises)先前表示，出現類似流感症狀的船上人員，「人數超過平常」。

佛州布羅瓦郡(Broward County)郡長霍爾尼斯(Dale Holness)2日晚間發表聲明指出：「這是需要人道救援的狀況，郡政府的第一優先考量，是保障我們的190萬居民，同時也為船上乘客安排不致於讓疫情擴散的上岸方式，讓他們得以平安返家。」

贊丹號旅途中有四名乘客感染新冠病毒後已死亡，郵輪停靠勞德岱堡後這批遺體如何處理，仍有待進一步確認。贊丹號是在今年3月7日啟航，剛好是國務院對搭乘郵輪發布疫情警告的前一天。贊丹號原本航程目的地包括在南美洲數處港口停靠，但因船上人員感染病毒而遭到拒絕。