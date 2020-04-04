美國防疫新指南「公開要戴罩」恐鬧口罩荒

川普政府的防疫新指南，要求民眾在公共場合戴口罩；此項公衛政策新轉彎，令人擔憂口罩將更加供不應求；儘管部分民眾已自行購買或自製口罩，但新指南恐將刺激民眾搶購口罩，市場供需能否應付，面臨考驗。

防疫新指南允許民眾用T恤、手帕或非醫用口罩來覆蓋口鼻，川普總統本人則建議可以用圍巾來代替口罩；目前醫用口罩尤其是N95口罩短缺，應留給與在第一線與新冠肺炎作戰的醫護人員使用。

全美各州及世界各地，都面臨醫療防護用品嚴重短缺的難題，爭相儲備各種物資。紐約州長葛謨3日表示，他將動用州長權限，從私人醫院和公司收走不在使用的呼吸機和防護用具。

佛羅里達州郊區藥房老闆史黛西·尼爾森(Stacey Nelson)表示，他們店裡的口罩早就賣光了，缺貨至今已近兩周；「現在很難取得這些產品，但很多人要買；大家收到的訊息不一，日常生活究竟該不該戴口罩，讓人很困惑。」

佛州另一名West Cocoa藥房店主巴特菲爾德說，N95口罩不可能有貨，防護性相對較差的耳掛式醫用口罩也已售罄。碰到有人想買口罩，她都建議聯繫當地兩位用T恤縫製布口罩的女士。

聯邦疾病防治中心(CDC)新指南最初打算適用全美各地，不僅只是疫情嚴重地區，但白宮要求全美各州嚴格採取安全社交距離，感染率較低的州已出現反彈。

白COVID-19工作小組協調員黛博拉·柏克斯（Deborah Birx）3日表示，她擔心大家因為遮住口鼻，誤以為自己安全而失去防備之心，不再遵守更關鍵更有效的抑制疾病傳播措施：「保持六呎社交距離、勤洗手、避免觸摸面部」。

川普政府過去只建議確診者及患有呼吸系統疾病、併發症高風險者戴口罩；如今川普仍強調戴口罩只是建議，沒有強制性，以免造成公眾的龐大負荷。