兩周前怨乘客咳嗽不掩嘴 底特律公車司機染疫亡

底特律市一名公車司機兩周前曾在臉書貼出一位女乘客在車上咳嗽時不遮住嘴巴的視頻，兩周過後，這名司機即因感染新冠肺炎喪生。

司機哈格洛夫(Jason Hargrove)在3月21日的視頻中說：「一個婦女上車後不斷地咳嗽，而且不擋住嘴。我們捷運工人為了生計和養家而盡職盡責，但你一上車就不停咳嗽 ，也不遮口，你知道現在爆發疫情了嗎？有些人就是不在乎。」

哈格洛夫在視頻中繼續說：「要認真看待疫情，人們沒必要出門就待在家裡。底特律已有人感染死亡，目前的疫情讓人揪心，我要履職開好車，不辜負人們的期待，因此我戴了口罩。但就是有些人違反規定，咳嗽時不掩住嘴。」

哈格洛夫的視頻被轉發了數千次，許多人留言，對他的去世表示哀悼。

底特律市長杜根(Mike Duggan)和捷運工會證實哈格洛夫的死訊，杜根在疫情發布會上說，哈格洛夫知道司機的工作危險，他每天為底特律市民服務，但有些人卻毫不在乎，害人不利己。他表示：「哈格洛夫之死感動了全市，感動了全國，請大家觀看他的視頻，他說的話很中肯，不知道大家看過後，如何會不被感動得落淚。」

密西根州過去一周的感染人數大幅增加，其中多數是集中在底特律和郊區，全市截止3日共2860多人感染，死亡97人。

哈格洛夫的視頻貼出後，底特律的公車司機3月27日停止上班，表示他們沒有得到足夠的保護；市長隨後下令公車停止收費，規定乘客只能從公車後門上下車，並禁止乘客坐在司機的後面。

工會表示，哈格洛夫2016年開始在底市捷運系統工作，身後留下妻子。底特律捷運部門發表聲明說：「哈格洛夫之死令人心碎，所有市民都要尊重司機。人們如果感覺身體不適，不要搭乘捷運。想在公車上咳嗽的人要遮住嘴巴，與他人保持距離。在目前的艱難時刻，我們要支持為民眾服務的一線捷運員工。」