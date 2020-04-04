外籍確診病患欲離開隔離室 護理師阻止慘遭咬臉見血

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球多國肆虐，許多醫療人員疲於奔命，除了須治療龐大的確診、疑似病患，有時還需忍受病患的脾氣。大陸一位女護士1日為阻止一位47歲的奈及利亞籍男子離開隔離病房，遭推倒和咬傷，臉部出現咬痕和瘀傷，事後警方表示男子經新冠肺炎篩檢呈現陽性，而他也將在康復後受到起訴。

根據英國「每日郵報」報導，大陸廣州第八人民醫院一位王姓女護士1日要求奈及利亞籍的派翠克（Okonkwonwoye Chika Patrick）進行抽血檢查，未料對方卻無視她，試圖走出隔離病房，王姓護士見狀上前阻止，卻遭到派翠克推倒在地並被咬傷臉部，王姓護士的臉部出現多處瘀青和咬傷，她的頸部和腰部也有多處受傷，事後她難過落淚。

警方到場後，將派翠克帶回隔離，並在病房外監督，他們透露派翠克上月20日遭篩檢呈陽性，目前他的篩檢結果仍持續維持陽性，因此醫院內部隔離區也加強了安全措施，而他在治療結束後則會立刻遭到起訴，警方也再次強調「所有入境旅客均應嚴格遵守中國的有關法律和反病毒法規」。