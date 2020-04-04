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新冠肺炎台北市百例全國最多！這5縣市仍零確診

煎熬的「紐約送行者」：美國葬儀社的瘟疫警世故事

疫情失控的西班牙 還留有一「白色秘境」維持零確診

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙南部分布著不少白色小鎮，但薩阿拉並不那麼有名，讓有著「最美的白色山城」稱號的它，增添幾分神秘的色彩。圖/Unsplash
西班牙南部分布著不少白色小鎮，但薩阿拉並不那麼有名，讓有著「最美的白色山城」稱號的它，增添幾分神秘的色彩。圖/Unsplash

新冠肺炎COVID-19）延燒全球之際，同樣是疫情重災區的西班牙，卻有一處「秘境」仍維持零確診，就是位在西班牙南部的小鎮薩阿拉（Zahara de la Sierra）。薩阿拉的鎮長加爾萬（Santiago Galván），在西班牙政府發布全國進入警戒狀態後，僅留下一個出入口通往外界。那天之後，西班牙的確診個案直線攀升逾11萬人，薩阿拉當地卻沒有傳出任何人感染新冠肺炎，讓鎮長加爾萬語帶欣喜地表示：「我認為這是一個好的徵兆」。

根據《CNN》報導，薩阿拉鎮上約有1400位居民，鎮長加爾萬之所以會以嚴厲的手段對抗新冠肺炎，原因就出自於該鎮有四分之一的人口，是超過65歲的長者，且薩阿拉鎮周圍的城市已出現確診及死亡的案例，讓加爾萬絲毫不敢輕忽，採取鐵腕的防疫手段。

在該鎮唯一的入口處，僅有一名警察協助指揮，兩名穿著防護衣的男子會先使用稀釋過的漂白水噴灑在入城的車輛上，每一台車子還需經過一種原為牧羊人使用的殺菌劑（Sheep-dip）消毒，嚴謹又繁瑣的過程，就是為了要讓進城的車輛連輪胎都不能帶有新型冠狀病毒。該城內部也會進行每日的定期消毒，加爾萬稱，這些防疫措施最高有8成的效果，但這都是為了要讓居民安心。

座落在山坡上的薩阿拉，全鎮的建築以白色的外觀為主，是西班牙南部典型的「白色小鎮」之一。薩阿拉鎮的歷史可以回朔至中世紀的摩爾人，山頂上至今還完整保存摩爾人的城堡，爾後又經歷了伊斯蘭教與天主教的統治，鎮上瀰漫著濃厚的歷史風情。由於薩阿拉距離西班牙大城塞維利亞（Seville）僅需一個小時的車程，因此加爾萬也表示，疫情初期他們還要防止不聽當地政府指揮的德國與法國遊客。

中世紀摩爾人的城堡，仍完整的矗立在薩阿拉的山頂。圖/Unsplash
中世紀摩爾人的城堡，仍完整的矗立在薩阿拉的山頂。圖/Unsplash

新冠肺炎 COVID-19 西班牙

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