姐夫確診新冠肺炎未告知間接接觸全家 網紅莫彩曦：難原諒

美國Youtuber莫彩曦與老公十分喜愛台灣文化，兩人說著一口流利的中文，時常拍攝台美文化差異的影片，在台灣打開知名度。新冠肺炎（COVID-19）肆虐全美，莫彩曦日前才上傳了美國疫情現況的影片，昨（3）日他在臉書上透露，幾天前動員全家人幫忙搬家，事後才得知姐夫進行新冠肺炎檢測、最後確診，卻沒有提前被告知，導致莫彩曦一家人暴露在感染的風險當中。對此，莫彩曦直言：「我努力了，但真的很難原諒」。

莫彩曦昨日在臉書上直呼：「請大家幫我們和全世界祈禱」。表示兩天前曾發布消息說自己要搬家了，當時父母也犧牲了週末的時間，幫助莫彩曦一家人將東西搬到姐姐與姐夫家中。沒想到東西搬完以後，莫彩曦的姐姐竟突然感嘆地說到：「希望你們也不會跟我老公一樣生病」，更語出驚人的道出莫彩曦的姐夫今天去進行新冠肺炎檢測的事實，讓莫彩曦與一同前來幫忙的爸爸、先生與弟弟當場嚇傻。

隔天，莫彩曦得知姐夫確診新冠肺炎後，氣憤地說到，「當然我很希望他能恢復健康，但我真的很傻眼、很生氣、很難過，因為他們完全沒有（提前）通知我們」。這樣的間接接觸不僅讓莫彩曦全家都必須承受感染新冠肺炎的風險，再加上莫彩曦的父親擔任足科醫生，為了病人的健康與安全，也無法去醫院看診，導致需要其它的醫生幫忙代班，「這個缺乏醫生的循環就開始了」。

莫彩曦說到，自己很努力地在原諒姐姐與姐夫的行為，「但我一直在想，他們為什麼完全沒有告訴我們？」、「發個短信很難嗎？」表示全家人真的很用心地在防疫，姐姐與姐夫的行為卻增加了他們的感染風險，他無奈地直言：「為什麼還有這麼多人輕視疫情？」根據《CNN》報導，截至今（4）日，美國全境已有超過27萬的民眾確診新冠肺炎，重災區紐約州的確診個案更來到5萬人。