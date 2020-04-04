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疫情下美製造業步入衰退風暴 超過1/3製造商面臨供應中斷

香港01 / 許懿安
圖為美國猶他州的大幅面印刷公司Queen of Wraps的內部情況。Queen of Wraps已改變其營運，改為生產透明面罩。美國政府呼籲企業配合生產醫療設備，這家位於南鹽湖城的公司則響應配合。（AP）
圖為美國猶他州的大幅面印刷公司Queen of Wraps的內部情況。Queen of Wraps已改變其營運，改為生產透明面罩。美國政府呼籲企業配合生產醫療設備，這家位於南鹽湖城的公司則響應配合。（AP）

新冠肺炎COVID-19）疫情正逐步衝擊美國經濟多個領域。隨著愈來愈多企業停工和供應鏈中斷，美國製造業開始體會到疫情帶來的痛楚。3月份，美國製造業採購經理人指數（PMI）再現萎縮，這可能僅僅是整個行業衰退風暴的開端。

美國供應管理學會（ISM）4月1日公佈的數據顯示，3月份美國製造業PMI按月下降至48.5，雖高於市場預期的45，但低於2月的50.7，亦降至50盛衰分界線以下，意味製造業陷入萎縮。當月，新訂單指數僅為42.2，創2009年3月以來新低；就業指數更進一步滑落至43.8。

ISM主席菲奧雷（Timothy Fiore）在聲明中說，對近期美國製造業前景感到悲觀。由於新冠肺炎疫情和全球能源市場波動，美國所有製造業行業都受到影響。石油和煤炭產品、紡織業、運輸設備、傢具及相關產品、金屬製品和機械6個製造業行業已出現收縮。

ISM製造業指數根據對負責原材料採購的企業高管的調查結果編製而成，隨經濟狀況波動。分析人士認為，美製造業實際情況要比數據表現出來的糟糕得多。

疫情打斷供應鏈

美國全國製造商協會日前公佈的一項調查結果顯示，由於新冠肺炎疫情進一步擴散，美國已有超過三分之一的製造商面臨供應中斷，近80%的製造商預計業務將受損。

HIS Markit首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）認為，更多企業被迫關閉意味製造業活動「已經崩潰」。多數製造業行業正經歷需求和生產的迅速惡化。同時，企業投資幾近停滯，資本設備訂單惡化速度為2009年以來最快。根據該公司此前公佈的數據，3月份HIS美國製造業PMI從2月份的50.7下滑至49.1，陷入萎縮。

製造業是美國政府近年來重點扶持的行業之一。本屆政府希望通過頒布購買「美國製造」產品等行政命令以及對外加徵關稅促使美國製造業回流，扭轉本土製造業空心化趨勢，從而提升就業率。但迄今為止這些努力收效甚微。

美國商務部數據顯示，製造業增加值佔美國實際國內生產總值（GDP）比重已降至11%，是1947年以來最低水平。

美聯儲數據也顯示，2019年美國工業產出較2018年下降1.2%。去年8月至12月，ISM製造業PMI連續五個月收縮。去年全年，該指標平均值為51.2，是10年來最低水平。

製造業處於守勢

《華爾街日報》撰文指出，美國製造業已經處於「守勢」。由於貿易緊張局勢持續、美國國內油氣勘探活動趨緩以及農業部門對機械設備需求疲軟，美國製造業自去年以來持續面臨巨大增長壓力。如今，新冠肺炎疫情為美國製造商增添新威脅。

在美國疫情「震央」紐約州，製造業經營陷入困頓。紐約聯儲銀行公佈的數據顯示，3月份該州製造業指數跌至2008年國際金融危機以來最低水平，對未來的樂觀情緒也降至2009年以來最低。

總部位於伊利諾伊州的卡特彼勒（Caterpillar）說，截至2月份的3個月內，公司機器全球銷量同比下降11%。明尼蘇達州製造業巨頭3M預計，經調整後，公司第一季度收入很可能下降。

分析人士指出，隨著疫情進一步蔓延，以及各級政府為應對疫情而採取更大規模管控措施，美國製造業將可能面臨更大麻煩。牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國首席經濟學家克拉奇金（Oren Klachkin）認為，只要美國經濟主體部分仍處於實質封鎖狀態且外部需求依舊低迷，美國製造業復甦時機和力度就高度不確定。

三菱日聯金融集團（MUFG）首席經濟學家拉普基（Chris Rupkey）的判斷更為悲觀。他認為，在經濟所受打擊比2007年至2009年大蕭條更嚴重之際，消費者信心指數看來繼續下跌。他說，在新冠肺炎引致的業務關閉愈來愈長之際，美國人在經濟能否如政府官員所說那麼容易重啟方面，已開始失去信心。

延伸閱讀：

美國製造業訂單創11年新低　疫情對全球經濟影響或無「上限」

《華爾街日報》：疫情對製造業的衝擊較金融危機更甚

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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