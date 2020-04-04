印度疫情升溫背後的抗疫難題 民眾寧信偏方不信科學

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延，印度確診病例急增引來國際關注，但當地面對的防疫難題不少，除了醫療設備不足外，更有民眾的抗疫意識問題。不少民眾寧願相信拜神有「神功護體」，又或者相信古靈精怪的偏方多過信賴科學，造成很多人無視政府的抗疫措施。

印度病例逾2千宗 未來兩周可能破萬

印度確診個案從3月31日的1251宗急增至4月3日的2567宗，升幅逾倍，當地媒體估計在未來兩周可能會升破1萬宗，加上印度的檢測率甚低，平均每100萬人之中僅32人接受檢測，這個人口大國的疫情令人擔憂。

民眾信古怪偏方 出現「牛尿派對」

印度現在面對的防疫問題，既有醫療人手與設備不足，又或勞工失業後回鄉卻同時把病毒擴散到更多城鎮，事實上當地還面對民眾抗疫意識不足的問題，不少老百姓相信偏方多過信賴科學，對政府的忠告聽不入耳。

其中一個例子是在3月中，當地有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠肺炎，當地還有民眾用牛糞抹臉與洗澡，以為此可預防新冠肺炎。雖然專家對此嗤之以鼻，直指沒有科學根據，但仍有不少民眾相信，且在「飲牛尿抗疫」的支持者中，居然還有一些是執政黨的議員。有民眾在「牛尿派對」之後生病，警方因此拘捕部分活動主辦者，但反而引起一些爭議。

不少信徒自覺有神明保佑 防疫意識低

英國廣播公司（BBC）便有文章報導，印度一邊是文盲人口最多的國家，出現「教育缺失」，另一邊盛行多種宗教，很多民眾信奉神明後，便自覺得到神明保佑，病毒不侵，無視封城措施，成為當地政府的抗疫挑戰。

印度近日新增的病例中，有358宗都與伊斯蘭宣教會（Tablighi Jamaat）有關，該會在3月繼續舉行大型聚會，政府懷疑這些聚會成為感染途徑。

印度健康平台網站「Health Analytics Asia」的副總編輯娜比拉·汗（Nabeela Khan）便指出，識別與揭穿醫療錯誤信息成為一個巨大的挑戰，「即使你揭穿它，但卻很難吸引人們注意，因為假新聞傳播得更快。」她稱，當有影響力人士或領袖提出可疑的主張，人們往往更容易上當，故此她認為重要的事情，就是政客所說的話必須建立在有科學證據的基礎上。

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文章授權轉載自《香港01》