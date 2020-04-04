各國積極防疫 忍45天才能遏制

南華早報報導，美國最新研究指出，若要有效遏制新冠肺炎疫情發展，各國必須採取積極干預措施，才能於四十五天後看見成效。

ＳＳＲＮ期刊發表的研究指出，採取積極干預的國家，疫情可能會在三周後達到減緩程度；一個月後控制疫情散布；四十五天後疫情得到遏制。

研究學家將積極干預定義為封城、居家避疫命令、大規模進行檢測和隔離。愈不積極的干預，控制疫情的過程就會愈長。

此研究由美國南加州大學馬歇爾商學院教授泰里斯、加州大學河濱校區安德森管理學院教授蘇德、喬治亞健康科學大學細胞與分子生物學學生尼特西分析卅六個國家、美國五十州數據得到結果。

泰里斯表示，差異可能也因「國家大小、邊界、不同文化打招呼差異、溫度、濕度、緯度」等條件而不同。

這份研究支持積極干預限制，不管是義大利、加州的嚴格居家避疫，或是南韓、新加坡大規模檢驗和隔離，還是兩者都施行的中國大陸。

三月初，美國新冠肺炎確診案例僅有一千多例、數十人死亡，當時，美國官員表示，大眾感染的風險很低。過去兩周內，確診案例倍數成長，目前美國已經有超過廿四萬五千起確診病例。

新冠肺炎在全美疫情已經是滿城風雨，各州和地方政府也強力呼籲民眾避免外出，以及保持社交距離；然而「紐約時報」根據民眾的手機定位資料進行分析，發現佛羅里達州、東南地區、及特定區域的民眾仍無視政府的防疫限制，依然故我的到處旅遊。

該調查資料取樣自一千五萬名匿名民眾的手機定位進行分析，西部、東北部和中西部的民眾大多聽從政府的指示居家隔離；雖然民眾平均一天移動的範圍不會超過一哩，但疾病專家仔細檢視後發現，仍有民眾移動範圍大至五哩，而這容易成為防疫的破口。

密西根大學的流行病學教授金恩說：「這對人們的生活模式是一項巨大的改變，但如果我們能再減少與人互動的次數，我們就更有機會戰勝疫情。」

另外，美國國務院旅遊領事事務局昨天在推特發文，呼籲在海外的美國人儘快回國，不要延後返國日期，推文稱「可能很快地所有交通工具將會無法使用。」此一訊息顯示，美國大多數機場可能會在近期停止對外航班往來，滯留國外的美國民眾或因此無法返國。