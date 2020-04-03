真實版國定殺戮日？貧困族群成抗疫漏洞 恐釀「種族滅絕」
新冠肺炎疫情蔓延全球，當中各國貧困人口成為疫情中的弱勢群體，包括無家可歸者、貧民、無健保者等。而因部分國家應對疫情不力，恐怕會出現「種族滅絕」悲劇。
環球時報報導，印度3月24日宣布鎖國，有關印度窮人處境的報導接連不斷。當地在鎖國7天後，有貧民窟爆出確診病例，但印媒報導，包括新德里南部等地的貧民窟，居民仍沒有戴口罩。
而在巴西里約熱內盧最大的貧民窟「羅西尼亞貧民窟」，不少家庭是四、五人擠在狹小房間中生活，貧民窟裡的衛生條件差，污水隨處可見，疾病傳播風險極高。
而在巴西疫情最嚴重的聖保羅州，首府聖保羅市已變得空蕩蕩，但仍有許多人冒著群聚風險，在政府指定的救濟餐廳前排隊領取食物。一名92歲的退休老人說，可以封城，但不能停救濟餐，他是「冒著生命危險去用餐」。
此外，非洲各國確診數也不斷增加，其中南非疫情最為嚴重，但當地人口分為普通黑人民眾、白人階層及少數黑人精英，其中普通黑人占八成，貧困生活條件面臨極高感染風險。
有媒體認為，疫情短期內會造成社會貧富差距會加劇，但也可能是誘使部分國家出現新式社會思維。
3月中英國政府提出「群體免疫」計畫時引起巨大爭議，一些人認為這是要「擺脫」窮人和老年人，甚至聯想到美國系列電影《國定殺戮日》（The Purge）。有專家表示，「群體免疫」的主張就是適者生存，讓最弱勢群體死亡人數增多，以使經濟更快重啟。
不過在疫情爆發後，英國人改以隔離等措施防控疫情，人們期盼各國合作抗擊疫情，並將疫情對經濟的影響降到最低，減輕貧困人口的負擔。
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