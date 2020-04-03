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和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

惡性循環…西班牙貧困區染疫風險 「富裕區7倍」

世界日報 / 編譯中心╱綜合2日電

西班牙是全球新冠疫情第三慘烈的國家，專家表示，疫情對該國窮人、老年人、邊緣人群和從事低收入但重要工作的人，造成更大傷害，貧困人口感染病毒機率比富人高了六到七倍。

衛報報導，西班牙加泰隆尼亞地區政府製作的一份顯示病毒分布的交互式地圖顯示，巴塞隆納貧困社區的居民，感染新冠病毒的可能性是富裕地區居民的六到七倍。

巴塞隆納低收入社區Bon Pastor一名醫生指出，當地許多人從事著低地位、低報酬的基本工作，很容易受到感染，「在購物中心、超市、養老院工作的人，以及清潔工，工作時甚至沒有口罩等防護措施。」他表示，這些人很可能會被感染，回家後又會感染周圍的人，因為他們居住在狹小的公寓裡，難以自我隔離，顯示貧窮和健康狀況不佳是惡性循環。

美國約翰霍普金斯大學的流行病學教授曼努埃爾·弗朗哥則認為，隨著新冠肺炎疫情的繼續，收入、性別、教育和原籍國的不平等愈來愈明顯。路透報導，西班牙3月中封鎖以來，已有89萬8822人失業，其中包括約55萬名臨時工。

「在許多國家，清潔、照顧孩子和老人等工作主要由外國婦女來做。」弗朗哥表示，其中很多人沒有工資單，所以沒法領取失業補貼。他們可能生活在馬德里中住房條件最糟糕的地方。而馬德里目前是西班牙疫情最嚴峻的地區，累計近3萬確診、3865人死亡。無家可歸的人也面臨風險，幫助他們的非政府組織和慈善機構已被迫關閉。

弗朗哥呼籲，政府採取的行動需遠遠超出改善衛生系統的範疇。

新冠肺炎 COVID-19

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