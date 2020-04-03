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和確診女保全討論團購沒戴口罩 附近住戶染上新冠肺炎

北部高級社區確診女保全疫情再擴大 接觸者確定感染

「自私！」 大都市疫情爆炸 歐洲富人逃到鄉下被罵翻

世界日報 / 編譯中心╱綜合2日電

新冠肺炎全球肆虐，歐洲各國紛紛祭出封城令，但也因此引發逃難潮，其中絕大多數是住在都市的富人，他們趕在封城前打包行李，開車湧向郊區別墅「度假」，當地人氣炸了，痛罵他們不顧傳播病毒的風險，相當「自私」。

紐約時報報導，以距離巴黎5小時車程的大西洋小島努瓦爾穆蒂耶島為例，法國封城前夕，大批巴黎人擠上火車，造成小島總人口一夜倍增，變成2萬人。也因此在封城後2周，努瓦爾穆蒂耶島的新冠疑似病例激增至70人。

這些有錢更被目擊沒有乖乖待在家中，反而跑倒海邊玩水，或是野餐、放風箏、騎腳踏車等，和度假沒兩樣。

當地一名醫生痛批他們「不負責任」和「自私」，努瓦爾穆蒂耶島市長則指「被入侵了」。

其實，除了法國，西班牙、義大利、希臘等國也都有類似情形。西班牙前首相在封城前「逃難」到位於地中海沿岸的度假勝地馬貝拉的度假別墅，一度在社交媒體上引爆眾怒。

希臘封城前，數千名城市居民無視政府呼籲，逃到村莊和島嶼。報導指出，這些地方一旦出現冠狀病毒病例，就無法處理，讓當地人恐慌又氣憤。德國情況相對好些，因為政府採取措施，對那些試圖逃難鄉下的富裕階層進行了限制。

報導提到，那些逃到鄉下的富裕階層，也引發了人們對這場全球流行病暴露出的問題——日益擴大的貧富差距的憤怒。

新冠肺炎 COVID-19

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