全球確診破百萬 紐約呼吸機6天耗盡

（德國之聲中文網）新冠肺炎全球確診破100萬宗，逾5萬人死亡。美國是最多人確診的國家，超過23萬人染病，其次是義大利及西班牙，確診人數均超過11萬。最多人死亡的國家是義大利及西班牙，都有超過1萬人不治。

在確診人數最多的美國，總統川普4月2日在白宮記者會上公布，其第二次新冠病毒檢測呈陰性，「我剛做完檢測，就在今天早上，只用了一分鐘完成，然後約14丶15分鐘等結果」。他三月中旬曾接受檢測，結果也是對病毒呈陰性，他表示再次接受測試是為了體會檢測過程有多快速，並指第二次測試明顯更輕松。

紐約州6日內耗盡呼吸器

紐約州單日破紀錄新增432宗死亡病例，累計2300多人不治，確診病例達9萬多宗。當地呼吸機嚴重短缺，州長古莫（Andrew Cuomo）在記者會上指，每天新增約350名新冠患者需要用呼吸機，但全州呼吸機庫存僅約2200台，按目前使用率全州呼吸機只夠用6天，「當有人需要呼吸器卻得不到時，那人就會死，事實就是如此殘酷」。

他稱州政府已制定應變方案，包括調度醫院閒置呼吸機丶暫停非必要手術丶用麻醉機替代等，並會繼續向各方採購。日前川普已發表聲明，引用《國防生產法》（ the Defense Production Act ）要求6家醫療器材公司制造呼吸機。

紐約市死亡人數眾多，需求殯葬需求倍增，火化輪候時間越來越長，火葬場深夜也要運作。有墓地負責人形容情況是入行近50年來從未見過，「最接近的處境是九一一的時候」。死亡數字料攀升，國防部擬向全國提供多達10萬個屍袋。

申請失業金暴增664萬人 民主黨黨代會押後

疫情重創經濟，美國勞工部4月2日公布上周新申領失業救濟金人數增至664.8萬人，是前一周的約一倍，連續兩周破新高。這個數字也比高盛本來預期的550萬人更高，分析指反映美國多地封城，企業招聘意欲比經濟衰退時更低，預料未來數星期有關數字仍然高企。

眾議院議長裴洛西宣布，成立一個民主丶共和兩黨組成的新冠危機專責委員會，監察聯邦政府抗疫工作，確保納稅人的金錢妥善及有效地使用在拯救生命丶紓緩疫情及推動經濟。

因應疫情，民主黨4月2日宣布原定7月召開的全國代表大會推遲到8月中旬。黨代會每四年召開一次，預計會本屆將提名在黨內初選領先的前副總拜登為總統候選人，在11月大選挑戰尋求連任的川普。

加拿大確診破萬 軍方或支援原住民

加拿大疫情擴大，當局4月2日宣布單日新增個案約1100宗，確診個案累計增至1萬宗，成為全球第14個病例過萬的國家。疫情最嚴峻的是魁北克省，4600多人確診；其次是安大略省，近2800人確診；卑詩省排第三，近1100人確診。

副總理方慧蘭形容，這是加拿大對抗疫情的「關鍵一周」。總理杜魯多呼籲國民留在家中，又指未來數天會分派額外1,000萬片口罩。在偏遠地區的原住民社群，醫療資源相當缺乏，如疫情爆發將難以應付，據悉軍方已承諾提供必要支援。

西班牙死亡單日新高 意大利疫情回穩

歐洲方面，德國確診病例累計增至84,000宗，超越中國成為全球第四多確診國家。

西班牙單日新增死亡人數再創紀錄，累計超過1萬人不治。累計確診人數達11萬，是繼美國和意大利後第三個圖片10萬宗病例的國家。

重災區義大利新增4600多人確診，是連續4日新增病例維持在4000多宗的水平。分析指這反映疫情步入平穩期。當地累計超過11萬人確診，近14000人死亡，死亡個案全球最多。

英國確診個案累計34000多宗丶2900多人死亡，數字遠較歐洲其他國家低，被指是病毒檢測量太低造成的錯覺。衞生大臣夏國賢稱，政府將擴大病毒檢測數目，月底前達至每日10萬次的水平。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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