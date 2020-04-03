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泰國今起宵禁 禁外國人入境

聯合報 / 國際組／綜合報導
泰國火車車廂嚴格執行社交距離，一組座位只坐一人，且都配戴口罩。（法新社）
泰國火車車廂嚴格執行社交距離，一組座位只坐一人，且都配戴口罩。（法新社）

泰國政府宣布從三日起實施宵禁，每天晚間十時至翌日凌晨四時所有人禁止出門，並從二日起到十五日禁止所有外國人入境。

政府未禁止民眾在泰國境內移動，但武裝部隊在各府之間設檢查關卡，隨機攔車量測乘客體溫，政府也呼籲民眾少出門，若無外出必要，盡量待在家裡。泰國各地娛樂場所、各級學校、運動場館、百貨商場、遊樂場都將關閉到四月底。

泰國公共衛生部二日宣布，新增一○四個確診病例，累計達一八七五例，同時新增三死，死亡病例累計達十五人。

另外，日本東京都政府二日表示，新增九十七例新冠肺炎確診，再創東京單日確診人數新高。全日本二日共新增二一八個新病例，是連續第三天新增病例超過兩百例，累計病例二七一三例。

南韓中央防疫對策本部二日表示，確診病例較前一天新增八十九例，確診病例累計九九七六例。南韓一日起對所有海外入境人員採取兩周隔離措施，在二日新增確診病例中，十八例在機場檢疫過程中被發現，累計境外移入病例已增至六○一例。

印度衛生部二日發布最新數據顯示，確診病例累計逾兩千例，病故人數也增加至五十八例。

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