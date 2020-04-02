助義大利抗疫 大龍峒保安宮捐300萬

新冠肺炎疫情全球蔓延，其中義大利疫情嚴重，台北大龍峒保安宮一向與梵諦岡教廷友好，昨天宣布捐款三百萬元，委請教廷駐華大使館購買護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資，透過教廷駐華大使館轉交義大利政府。

大龍峒保安宮指出，新冠肺炎疫情延燒，特別是歐美地區，疫情更是慘重，尤其是宗教、文化、藝術重鎮的義大利，累計確診個案已超過十萬人。天主教聖地梵諦岡也罕見宣布，由教宗方濟各所主持的活動，目前暫不開放信徒出席，而改用網路直播，足見疫情對教廷也產生嚴重影響。