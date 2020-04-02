西班牙疫情嚴峻 台裔醫生：醫師防護不足風險高

西班牙新冠肺炎疫情嚴重，確診個案已逾10萬人，在當地擔任急診醫師的台裔吳明鴻今天表示，由於當地醫療防疫物資短缺，很多醫療人員在防護不足情況下也被感染。

52歲的吳明鴻是台中大甲人，國小時就移民到西班牙，在西班牙住了40多年，在當地擔任急診醫師已20年，由於西班牙新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，確診病例超過10萬人，死亡人數也超過9300人，醫療人員的壓力沉重。

吳明鴻今天接受台灣媒體視訊採訪，他對當前西班牙新冠肺炎疫情的醫療狀況，作了上述表示。

對於西班牙的疫情演變，吳明鴻認為，政府一開始不當一回事，還在電視上一再向民眾解釋這是輕型感冒，只要在家裡待幾天就好了，政府沒有採取任何防疫政策，1月底中國爆發疫情，在西班牙的中國人大量買口罩寄回中國，當地民眾也不覺得口罩有何重要，後來疫情嚴重，馬德里的口罩、人工呼吸器等防疫物資都短缺。

西班牙政府對疫情的輕忽，吳明鴻說，甚至3月8日婦女節當天，還鼓勵大家參加遊行活動支持女權政策，結果很多參加婦女節活動的人都感染病毒，包括總理夫人、部長等在內。

由於醫療物資短缺，吳明鴻忍不住哽咽表示，從3月中旬後，醫療人員面臨很無力及無奈的困境，例如決定人工呼吸器要給誰用，超過65歲者不給，想要住進加護病房，重症超過65歲者就無法住進去，因為沒有足夠的設備，只好將資源給比較有生存機會的人。

因為病床不足，吳明鴻表示，在首都馬德里的展覽中心建置臨時醫院，可容納5500張病床，希望將病人移到臨時醫院，並將醫療人員集中到臨時醫院照顧病人，西班牙人熱情又有愛心，很多人有錢出錢有力出力，希望能度過疫情，甚至有些旅館也願意捐出來做為隔離病房及隔離醫院。

有人問他西班牙確診個案死亡率為何會增加，吳明鴻認為，因為政府一開始輕忽疫情，等到疫情惡化才開始防疫，一般輕症留在家裡，出現呼吸問題才送醫院，到醫院後才檢驗是否感染病毒，很多民眾及醫療人員因而受到感染，也因為檢驗試片不足，重症的人才採檢，又因呼吸器及加護病房不夠，醫師決定誰生誰死，超過65歲者就不能留在加護病房，重症者只能在外面等死，當然死亡率就會增加。

因為死亡人數太多，吳明鴻說，殯儀館根本處理不及，只好徵用臨時醫院附近的滑冰館做為停屍場，他還聽聞西班牙政府向中國購買超過5億歐元的醫療器材，但品質無法確定，其中檢驗試片經測驗未達標準，一般要達8成以上，但測試結果連3成都不到，而且這些試片是要先給醫療人員使用，可想像醫療人員的心情如何。

吳明鴻強調，選擇醫師工作就是要幫人及救人，雖然得知有醫療人員同伴已經得病住院，甚至有些人在等死，也很擔心因為防護裝備不足而感染，因而感染給病人及家人，大家也只能想辦法往前看，希望疫情早日獲得控制。