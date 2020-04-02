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德國新冠肺炎確診增幅趨緩 病床數量充足

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羅伯特．科赫研究所表示，德國感染人數仍在繼續攀升，但攀升幅度出現微弱減緩的勢頭。圖／德國之聲中文網
羅伯特．科赫研究所表示，德國感染人數仍在繼續攀升，但攀升幅度出現微弱減緩的勢頭。圖／德國之聲中文網

羅伯特．科赫研究所表示，德國感染人數仍在繼續攀升，但攀升幅度出現微弱減緩的勢頭。該研究所發布的官方統計數字顯示，截至四月二日上午八時，德國共有73522人確診病例，872人死於新冠病毒感染。

同周三相比，感染人數增加了6156例，死亡人數則增加了132例。羅伯特．科赫研究所提供的官方數據顯示，德國新增病例和死亡病例的增幅都呈現出略微下降的趨勢。每天病例增幅繼續維持在10%以下的水平。

德國總理梅克爾和各州州長周三舉行電話會議，商討應對新冠疫情的下一步舉措。德國政府表示，盡管疫情出現略微減緩的勢頭，但目前討論放鬆出行限制的可能性仍為時過早。

根據羅伯特．科赫研究所提供的最新官方數據，巴伐利亞州總確診病例已達18496例，日新增1999例，死亡268人，各項數據都躍居德國榜首，取代了此前的北威州，成為德國境內疫情最嚴重的聯邦州。這裡每十萬居民中，有141人感染。而感染率最低的則是梅克倫堡前波莫瑞州，十萬人當中只有27人感染。

重症救護設備尚充足

羅伯特．科赫研究所的數據還顯示，德國有3800名八十歲以上老人感染新冠病毒，而他們屬於高風險人群。有鑑於此，該研究所周二就已發出警告稱，德國新冠死亡率有可能會進一步攀升。

不過，一個令人鼓舞的訊息則是，新冠疫情發生後，德國各大醫院的急救病床和呼吸機數量已經得到明顯增加。德國醫院聯合會主席加斯（Gerald Gaß）對《萊茵郵報》表示，疫情發生以來，德國醫院的急救病床數量已經從28000張增加至四萬張。他說：「經過幾周的努力，我們目前已經擁有四萬張急救病床，而其中大約15000張至20000張目前仍處於備用狀態。」他表示，目前已用於新冠重症患者的急救病床大約為兩千張。

在呼吸機數量方面，德國的情況也有了明顯改善。加斯說，呼吸機數量已增加至三萬台。「今後兩周內，所有需要呼吸機的新冠患者都可以用得到呼吸機。」

即便沒有過去幾周內新增的急救病床和呼吸機，德國醫院的病床數量也居於世界先進水平。德國聯邦統計署提供的數據顯示，德國每十萬人擁有急救病床33.9張，平均病床數量較高的國家還包括，奧地利28.9張，美國25.8張。相比之下，在疫情較為嚴重的西班牙和義大利，每十萬人擁有的病床數量則分別為9.7張和8.6張。

本文章由德國之聲授權提供】

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