美國家公園7員工染新冠肺炎 大峽谷無限期關閉

全美至少已有七名國家公園的員工確診新冠病毒，許多國會議員、市與地方官員紛紛呼籲關閉國家公園，不過目前川普政府仍讓許多熱門景點持續開放，每天吸引數以千計遊客前往。

國家公園管理局(National Park Service)31日表示，截至30日，該局至少有七名員工確診，而且這一數字不涵蓋在國家公園工作但非屬聯邦雇員。

該局發言人史蒂芬妮．如雷特(Stephanie Roulett)在電郵中指出：「國家公園管理局正與承包商和特許業者合作，追蹤旗下員工的感染案例。」

國家公園管理局表示，為保護個人，不會公布確診者身分。國家公園職員的確診消息於上周曝光，大煙山國家公園(The Great Smoky Mountains National Park)負責人表示，一名員工感染新冠肺炎，隨後於24日閉園。

大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)30日得知，園內一名在特許飯店工作的員工感染新冠肺炎，不過該國家公園的人員並未遭感染。

在地方官員31日呼籲聯邦政府暫時關閉大峽谷國家公園後，聯邦當局1日批准該公園無限期關閉。

雖然如雷特表示，感染員工傳染新冠肺炎給其他人的風險很低，員工採遠距作業或確診者已採取自我隔離；不過許多高階員工擔心會染病再傳染給家人，有些人因而選擇辭職。

國家公園管理局已關閉逾100個場所避免疫情擴散，包括金門國家休閒區(Golden Gate National Recreation Area)、自由女神像、拱門與黃石國家公園等，許多當地官員先前曾呼籲所在地州長與衛生官員關閉熱門景點；不過還有超過300個景點持續開放，而且政府已免除門票費用。