奧州僅43人受檢！全美多州檢測率偏低 恐成疫情破口

新型冠狀病毒從美國東西兩岸直蔓延內陸，在南部與中西部檢測量與沿岸呈現懸殊落差的情況下，這些州窮於控制小城市與鄉村熱點區的新興疫情。

喬治亞州、密西根州和奧克拉荷馬州的新冠肺炎疫情持續發燒，但人均檢測率卻居全國最低。以重災區紐約州來說，30日每10萬人有逾950人接受檢測，但喬治亞州僅有127人，奧克拉荷馬州甚至只有43人受檢；這使得這些州可能嚴重低估疫情爆發的規模。

衛生官員表示，檢測盲點區不只更難減緩疫情擴散，而且無從得知何時可放寬社交距離的限制。

即使美國整體檢測量已大幅增加，各州檢測落差依舊存在，而且奧州也未獲得聯邦快速檢測的技術。奧州無法從聯邦政府獲得他們欠缺的基本檢測材料，最近只好從私人市場購買材料為1萬人檢測；該州官員擔心，檢測不足恐使疫情蔓延到鄉村地區，壓垮這些缺乏醫師與醫院的社區。

密西根本周在新熱點區底特律啟動該州第一個免下車檢測站，目前密州新冠肺炎死亡案例在全國排第三高，但人均檢測率卻不及紐約州的三分之一。

前醫療照護代理主管史拉維特(Andy Slavitt)擔心，低估確診案例會使州政府有種錯誤的安全感，反使病毒傳得更快更遠。

消費者維權組織「公民」(Public Citizen)健康研究主任卡洛米(Mike Carome)表示，有些州檢測不足影響判別全國疫情爆發的程度。

美國企業研究所(AEI)本周發表的分析指出，大流行持續擴張期間，檢測需求只會增而不會減；一旦美國確診人數開始降低，衛生局官員每周須至少檢測75萬人，才了解何時以及如何安全放寬社交距離的防疫措施。