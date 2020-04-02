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查理王子確診新冠肺炎後首露面 強生隔離7天快出關

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電

英國天空新聞台1日報導，英國查理王子自確診新冠肺炎以來首次露面，1日發布視頻，稱在隔離期間，他一直掛念著那些因新冠疫情失去至親的人們；而英國首相強生確診後，預計會在4月3日完成7日隔離。

報導指出，查理王子發布該視頻是為了支持Age UK慈善機構，該慈善機構在疫情期間致力於幫助老年人。

查理王子在視頻裡告訴英國人民，現在大家在經歷著「異常、沮喪和令人痛苦的」階段，「作為一個國家，英國面臨著一個挑戰，大家非常清楚這威脅到全國數百萬同胞的生計、商業和福利。我們誰也不知道疫情什麼時候會結束，但總會結束的。在這之前，讓我們大家都懷著希望，懷著對自己和彼此的信心，努力生活，期待著更好的時代到來。」

據BBC3月30日報導，在確診感染新冠病毒7天後，查理王子已結束自我隔離，健康狀況良好。

英單日新增563死創新高

此外，英國連續兩天刷新新冠肺炎病故人數，今天新增563例死亡，比昨天381人大幅增加，總數來到2352人。71歲的英國王儲查理王子今天在確診後第一次現身，描述在隔離期間的體驗。

根據官方數據，截至今天上午9時，英國的新冠肺炎確診人數為2萬9474人，比昨天新增4324例。

英國正在實施嚴格的3周禁足令，目前邁入第2周。政府呼籲民眾保持社交距離，但專家表示，可能要一段時間才能見到成效。

英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）曾表示，將會先看到感染人數降低，接著是住院人數降低，然後才會出現死亡人數降低。「這會花上一段時間。」

香港01報導，英國首相強生3月27日宣布確診感染新型冠狀病毒後，便開始7天的在家隔離，英國首相府表示，55歲的強生預計會在4月3日完成7日隔離，但當地有議員便認為7天太短，呼籲他把隔離延長至14天。

按照英國政府指引，出現輕微症狀者僅需在家隔離7天，至於與患者一起居住者，則是隔離14天。首相府此前強調，強生是按指引辦事，他的情況只需隔離7天。但艾露珊則認為，約翰遜應該跟從世衛指引，隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19 查理王子 強生 英國

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