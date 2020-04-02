美國女醫生超速被攔下 警沒開罰單反贈5個N95口罩

全球醫護人員站對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情的第一線，日前美國醫生沙羅士（Sarosh Ashraf Janjua）在公路上因超速駕駛被攔下，當她以為會收到「牛肉乾」時，警員遞給她的卻竟是5個對醫護來說很貴重的N95口罩，令她當場落淚。警員送上口罩祝她好運就轉身離開，沙羅士感動得在網上記下此事。

沙羅士是一名心臟科醫生，她在facebook發文，表示上月21日在明尼蘇達州因為超速被攔下，警員看到她是來自馬薩諸塞州的，問她到明尼蘇達州做什麼，她解釋自己是一個醫生，每個月都會開車去該州工作。

警員拿了她的執照，告誡她「超速是非常不負責任的，尤其一旦發生事故，不僅會佔用醫療資源，而且你也無法幫助患者」。沙羅士以為警員會給她發告票，殊不知對方將執照交還，更遞了一些東西給她。

原來是5個對醫護人員來說很珍貴的N95口罩，警員說這是州政府給他們的保護措施，警員舉動讓薩羅感動得當場落淚，「我哭了起來，儘管可能只是有冷風，我想他也落淚了，他祝我好運之後離開」。

沙羅士坦言，像世界各地的醫護人員一樣，她都害怕在沒有足夠防護設備下工作，又擔心如果染病怎麼辦，但這個不認識警員，無條件地與她分享寶貴口罩，他完全是個陌生人，大家互不相欠，有些時候更會比自己站上更前線，但卻主動分享口罩給她。帖文最後，她相信「我們會沒事的」。

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文章授權轉載自《香港01》