世衛預警全球百萬確診 美國進入疫情高峰

（德國之聲中文網）新冠肺炎病毒席卷全球，全球約200個國家地區累計確認人數高達93萬，超過4.6萬人死亡。世衛總干事譚德塞則表示，深切關注新型肺炎疫情，近期迅速蔓延及在全球擴散的情況，形容新增確診病例在過去五星期，以近乎指數式增長，死亡病例過去一星期增加一倍以上，未來幾日全球累計將會有100萬人確診，5萬人死亡。

紐約累計近2千人死亡

美國疫情急速擴散，確診超過21萬宗，是全球確診數最多的國家，死亡個案超過4700宗，已超越中國。在重災區紐約，當地新增確診病例7917宗，累積增至83712宗。死亡數字72小時內增加一倍至1941人。

州長古莫(Andrew Cuomo)根據科學計量分析模式預測，疫情高峰將在4月底出現，或延續至整個夏天，死亡率持續高企。他批評民眾按規定保持社交距離，下令關閉紐約市所有游樂場，但會繼續開發公園，「善用公園的戶外空間散步、曬太陽都很好，但不要群眾聚集，不要打籃球，不要密切接觸，不要違反社交距離規定」。

古莫胞弟丶有線電視新聞網絡（CNN）主播Chris Cuomo也確診，他稱現時在寓所地下室自我隔離，將繼續主持CNN節目。

特朗普擬限制航班

美國總統特朗普在白宮向記者稱，正考慮限制美國本土航班數量，甚至全面禁飛，以防止疫情由重災區蔓延至其他地區，但同時要顧及航空業可能進一步受創，「禁止所有航空公司的所有航班，是非常艱難的決定。我們考慮針對航空熱點，一個熱點到一個熱點的航線」。

他堅持不會全國封城，表示應保持靈活，由各州政府自行決定，「每個州情況不一樣，有些州份問題不大」。目前佛羅裡達州及內華達州已宣布實施居家隔離令，要求民眾留在家中防疫。

此外，特朗普在記者會上被問及如何評估中國數據的准確性時稱，「我不是中國的會計師」，不知道實際情況，但看來中國疫情數據似乎有點輕微。周三較早時，彭博引述三名美國情報官員指中國隱瞞新冠疫情，蓄意少報確診與死亡人數。

這樣的疫情下，美國聖路易斯聯儲銀行經濟師加斯康（Charles Gascon）預測，美國逾6600萬個名雇員屬於最可能被解雇一族，這些職位相當於美國總就業人口的46%，高危行業包括食物預備及服務業丶生產丶銷售及維修等。

美國CDC：審視戴口罩指引

美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，兩成半患者無病徵，而愈來愈多證據顯示無症狀感染者可比想像中更加廣泛傳播病毒，當局或會改變立場呼籲國民戴口罩防疫，「顯然有來自新加坡丶香港和中國的數據正在研究這個問題。基於新數據有顯著的無症狀者傳染病例，我們正在謹嚴審視戴口罩的建議」。

另外，目前停泊在關島的羅斯福號航母有過百人感染，近3000名海軍人員將在周五前下船。艦上有4000多名官兵，艦長早前寫信求救，要求美國海軍讓全員下船檢測隔離。

溫布頓取消 二戰後首次

繼歐洲國家杯和東京奧運延期後，再有大型賽事受影響。原定6月28日至7月11日舉行的第134屆溫布頓網球公開賽宣布取消，為二戰後首次。賽事原預料今夏可創造2.5億英鎊收入，溫布頓表示會把比賽用的醫療設備捐給英國政府。

國際會議方面，英國宣布原定11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會，延至明年舉行。原定10月在中國昆明有關保護瀕危物種的會議，也被推遲到明年。

日本擴大入境禁令 東京延長停課

日本過去一日新增265人確診，是連續兩天超過200宗, 並再創單日新高；本土累計超過2400人感染，69人死亡。東京昨新確診66宗病例，全國東京都知事小池百合子表示年輕確診者正在增加，東京政府考慮當地公立學校延長停課至5月黃金周。因應口罩短缺問題，日本政府4月中旬開始將為全國每戶發放兩片布口罩。

日本擴大入境禁令，4月3日起禁止73個國家及地區的外國人入境，且包括日本國民在內的所有入境者要隔離14天。日本醫師會發布「醫療危機狀況宣言」，指出疫情擴大已導致部分地區醫院床位不足。首相安倍晉三形容，國家處於戰後從未經歷過的「國難」狀態，正設想最壞情況，就各種可能性進行准備工作，惟目前未到緊急狀況。

中國加開班機接滯英留學生

中國自3月31日以來新增36起確診感染及7起死亡病例，累計確診為8萬1554例丶3312人死亡，無症狀患者有1367人。

中國外交部指目前尚有142萬留學生身在海外，大部分選擇留在當地，將對有困難回國的提供協助，今日（2日）增加臨時航班赴英國方便留學生回國。

中共總書記丶國家主席習近平昨考察杭州，他指防疫不能夠麻痺，仍然要防止大型聚集活動，體現疫情下國家的治理水平，「該管起來就能夠迅速地管起來丶該放開又能夠有序地放開，收放自如，進退裕如，這是一種能力」。新華社圖片顯示，習近平在杭州西溪國家濕地公園撐黑傘並除下口罩，大批官員緊隨其後。

另外，廣東省通過《廣東省野生動物保護管理條例》，食用國家重點保護野生動物，最高可被判罰野生動物及其制品價格的20倍罰款，食用非國家重點保護野生動物或其他陸生動物，最高可罰5倍罰款。條例5月1日生效。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

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