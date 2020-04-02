悲劇重演：佛羅裡達不讓「贊丹」號郵輪停靠

（德國之聲中文網）夢幻度假游成了恐怖游：已有4人喪生、多人感染新冠病毒的郵輪"贊丹"號仍在絕望地尋找港口。經多日折騰，"贊丹"號終於能進入美國佛羅裡達州港口，但船上旅客還是不被允許上岸。

佛羅裡達州長德桑提斯（Ron DeSantis）對福克斯新聞電視台表示，"我們覺得這是一個很大的問題，所以不願此刻讓他們在南佛羅裡達上岸。"他說，他的州無法讓醫院床位被不是來自佛羅裡達的人佔用了去。在相關事情上，他與白宮保持著聯系。之後，他又表示，他贊同先向該船派出一個特種醫生小組，但須由郵輪公司負責組織。

屬於荷美郵輪公司的"贊丹"號原正計劃駛向佛羅裡達的勞德代爾堡港（Fort Lauderdale）。然而，該市市長特蘭塔利斯（Dean Trantalis）亦拒絕該船入港。他表示，讓"贊丹"號停靠是"完全不能接受的"。

在巴拿馬運河管理局放棄了此前的封鎖立場後，"贊丹"號郵輪昨夜經由該運河從太平洋駛入加勒比海。荷美公司稱，在"贊丹"進入運河前，從聖地亞哥出港的姐妹船"鹿特丹"號從"贊丹"號上接走了健康狀況最好的游客，數百人經由"衛生走廊"轉到了另一艘船上，此外，"鹿特丹"向"贊丹"提供了食品、人員和新冠病毒檢測設備，這兩艘船目前正同時位於加拉比海，一共載有2500 游客及船員。

荷美郵輪公司總裁阿什福德（Orlando Ashford）對船上可能出現新的死亡病例發出警告。他在公司網站上寫道，已有4名游客喪生，他擔心，更多的人會有生命危險。阿什福德稱，船上冠狀病毒感染人數已增至8人、193人有流感症候。自該船3周前從阿根廷起航以來喪生的4名游客的死因依舊不明。

此間，聯邦德國外長馬斯也已過問這一緊急事態。本周一，他表示希望，這兩艘郵輪很快能停泊於勞德代爾堡港，游客可以從那裡被飛機接走。

"贊丹"號上原有79名德國人。退休夫妻馮·布勞什維格（Eva von Braunschweig，72歲）和沃爾夫（Jürgen Wolff，82歲）也在船上。上周末，這對夫妻通過Instagram發出求救視頻。布勞什維格流著淚說，她極其害怕丈夫和她自己生命難保，她說，"家裡有5個孩子和14個孫子女在期待著我們。我請求救助！"據新聞周刊《焦點》報道，這兩位老人此間已和其他大多數德國人一起轉移到了"鹿特丹"號上。

盡管佛羅裡達州長的拒絕態度，兩艘郵輪繼續駛往該州。勞德代爾堡港管理局此前曾表示願接受郵輪，但規定了條件：荷美郵輪公司必須呈交一份詳細計劃，如何從船上接運旅客回國。此外，該公司必須負責對患病游客的運輸和在陸地的醫療、對旅客行李的消毒以及對醫療垃圾的妥當處理。

一般預期，"贊丹"和"鹿特丹"會在當地時間周三晚間或周四早晨抵達勞德代爾堡，除德國游客外，船上還有305名美國公民和來自加拿大的247名游客。

"贊丹"號郵輪於3月7日從布宜諾斯艾利斯起錨出發，繞行了開普角。自3月中旬起，該船一直在尋找一個可以讓游客登岸的港口。因船上發生新冠病毒感染病例，多個南美國家海港拒絕該船停靠。

凝煉/樂然（德新社、路透社）

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