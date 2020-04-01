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排解隔離者苦悶 俄國出現線上酒吧

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

隔離者在家也能上酒吧？近來俄羅斯出現一個線上酒吧「給我待在家」，全世界的人都可以在上面視訊與他人喝酒聊天，以排解隔離時的孤獨之苦，每天約有3萬人光顧。創辦人希甚金表示，他們也和世界各地的實體酒吧合作，直播脫口秀、演唱會等表演，甚至規劃外送雞尾酒的服務。

每天3萬人光顧

根據《德國之聲》報導，「給我待在家」（StayTheF***Home Bar）線上酒吧的網頁上寫著：「當各國的邊境紛紛關閉之時，我們歡迎所有人來光顧。」這個線上酒吧是由俄國文創團體「錐集合」在兩個禮拜以前所創，目的是幫助被隔離的人能夠排解這段孤獨的時期，目前總共累積20萬人次造訪，每天約有3萬人光顧。

在酒吧的網頁上可以看到各種不同主題的房間，譬如「藝術和設計吧」。錐集合的創辦人希甚金表示，禮拜五和禮拜六是酒吧最繁忙的時候，顧客大多介於25至40歲之間，約有8成的房間是以俄語溝通，少部分則是英語。

直播實體酒吧表演

希甚金表示，他們正在和全世界各地的實體酒吧合作，對脫口秀、演唱會等表演進行直播，現在全世界的人都可以看到聖彼得堡、莫斯科、特拉維夫等地酒吧的演出。希甚金指出，他們也將規畫外送的服務，譬如雞尾酒的套裝，讓隔離者在家裡也可以自行調配雞尾酒。

新冠肺炎的疫情從根本改變了我們的社會互動，很多人對此極度不適，因此被迫想出尋樂子的新方法。」莫斯科國立高等經濟大學的社會學家薩文斯卡婭表示。不過希甚金坦言，線上酒吧仍然無法完全取代實體酒吧的角色，而線上酒吧之所以和實體酒吧合作，為的也是等到疫情結束後，實體酒吧重新開張的一天。

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