巴拿馬防疫新規：男女禁同日出門

巴拿馬政府今天宣布嚴格隔離措施，將公民以性別區隔，分別在不同天外出，以降低2019冠狀病毒疾病擴散的速度。

這項措施將從4月1日開始實施，巴拿馬的男性和女性只能在不同天出門，一次外出的時間僅有2小時。在此之前，從未有依性別區分的防疫隔離規定。

巴拿馬男性可在星期二、四、六前往超市或藥局；女性可在星期一、三、五出門。星期日一律不可外出。這項新措施將持續實施15天。

巴拿馬安全部長皮諾（Juan Pino）在記者會上說：「這項絕對的隔離措施無非是要拯救你的性命。」皮諾表示，上週有超過2000人因未遵循隔離措施而遭拘留。

巴拿馬於本月10日通報境內首起確診病例，目前累計1075起確診病例，其中43名病患接受重症照護，另有27人死亡。