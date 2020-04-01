巴拿馬防疫新規：男女禁同日出門
巴拿馬政府今天宣布嚴格隔離措施，將公民以性別區隔，分別在不同天外出，以降低2019冠狀病毒疾病擴散的速度。
這項措施將從4月1日開始實施，巴拿馬的男性和女性只能在不同天出門，一次外出的時間僅有2小時。在此之前，從未有依性別區分的防疫隔離規定。
巴拿馬男性可在星期二、四、六前往超市或藥局；女性可在星期一、三、五出門。星期日一律不可外出。這項新措施將持續實施15天。
巴拿馬安全部長皮諾（Juan Pino）在記者會上說：「這項絕對的隔離措施無非是要拯救你的性命。」皮諾表示，上週有超過2000人因未遵循隔離措施而遭拘留。
巴拿馬於本月10日通報境內首起確診病例，目前累計1075起確診病例，其中43名病患接受重症照護，另有27人死亡。
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