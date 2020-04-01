俄增500例單日新高 普亭接觸染疫醫師

俄羅斯新冠肺炎確診數一天內新增500例，連續第7天創下單日通報新高紀錄，全國累計確診數增至2337例，並有18名患者不治。上周陪同俄國總統普亭參觀莫斯科主要醫院的醫師，被診斷出罹患新冠肺炎。克里姆林宮對此表示，普亭已接受檢測，一切正常。

克宮：總統檢測一切正常

普亭（Vladimir Putin）24日參觀俄國最大的新冠肺炎患者專門醫院科穆納爾卡醫院（Kommunarka），並和醫師普羅佐科（Denis Protsenko）交談。普羅佐科是院內首席醫師，他31日在自己的臉書上發文證實確診。根據電視畫面顯示，兩人交談時都沒有戴防護裝備。

俄羅斯新聞社報導，克里姆林宮表示，普亭定期接受新冠病毒檢測，並且「一切正常」。

安倍避和副相出席同場會議

此外，日本新冠肺炎確診病例突破2000例，政府呼籲民眾勿前往疫情嚴峻的73個國家和地區，相當於全球國家總數的1/3，首相和副首相也將避免出席同一場合，以防兩人同時遭感染。若安倍失去行為能力，麻生是接替首相位置的第一順位人選。

日本陸上自衛隊昨天宣布，秋田駐屯地（秋田市營區）一名20多歲男隊員確診2019年冠狀病毒疾病，這是自衛隊員確診第2例，也是營區部隊確診首例。

菲律賓內政部長確診

繼菲律賓參謀總長桑托斯後，菲律賓內政部長安約今天宣布確診，安約是菲律賓政府跨部門抗疫工作小組副主席，負責封城、檢查站、宵禁等抗疫措施，他說至少接觸過4名確診病患。

剛果前總統病逝巴黎

染疫的剛果共和國前總統歐龐戈（Jacques Joaquim Yhombi-Opango）今天逝世於法國巴黎，享壽81歲。歐龐戈1977年開始統治位於中部非洲的剛果共和國，於1979年被推翻。他的兒子說，歐龐戈在感染病毒前就已患病。

土耳其確診大爆發 全球第10高

土耳其今天通報2704起病例、46人不治，檢測、確診、死亡數都創單日新高。累計確診1萬3531例已躍居全球第10，累計死亡214例。相較於其他國家，土耳其出現確診首例的時間相對較晚，但是在提高檢測能量後，最近幾天的確診病例數持續攀升，疫情已「後來居上」，令人憂心。