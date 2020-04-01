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堅持出席喪禮 英1家族17人染疫超後悔

世界日報 / 編譯中心／綜合31日電

英國政府呼籲減少群眾聚集，但當地西密德蘭郡（West Midlands）一個大家族無視疫情嚴重，2周前集體出席長輩的喪禮，結果17人先後出現疑似新冠肺炎病徵，當中65歲婦人病逝，婦人的女兒對當初不顧疫情出席葬禮感到相當後悔︰「新冠病毒毀了我們。」

此外，英國31日再度突破疫情爆發以來最高單日死亡人數，達381人，內閣辦公室部長戈夫表示，現在還無法判斷何時可以解除保持社交距離的禁令。英國正在實施嚴格的3週禁足令，目前邁入第2周。

據英國每日郵報報導，86歲老婦布魯克絲（Sheila Brooks）3月13日舉殯，17名家人在出席喪禮後先後出現病徵，懷疑染上新冠肺炎，當中65歲的侄女妮森（Susan Nelson）其後病逝，疑死於新冠肺炎。

妮森生前沒有任何潛在的健康問題，她在出席喪禮的3天後，開始不斷咳嗽、氣喘等症狀，急需送院救治；19日病情惡化，直至24日病逝，其丈夫雖有症狀但病情較輕，獲准守在病榻前至愛妻最後一刻；其34歲女兒阿曼達（Amanda）亦疑染上新冠肺炎病重，未能見媽媽最後一面。巧合地，妮森與長輩布魯克絲死於同一病房中。

妮森的女兒阿曼達對於媽媽離世感到悲痛，她對於不顧疫情出席葬禮感到相當後悔，因為其他家庭成員亦陸續出現病徵，呼籲眾人要暫別社交活動。阿曼達告訴當地媒體稱，「布魯克絲在2月份去世，現在我們家從21歲的表弟到88歲的姑老爺，都有症狀，無一倖免，我只能認為是從那時開始感染的。」她認為，病毒已經完全摧毀了整個家庭。

英13歲男童 孤獨離世

此外，每日郵報報導，英國13歲男童阿布杜瓦哈（Ismail Mohamed Abdulwahab）在倫敦國王學院醫院逝世，令人難過的是，由於病毒具高度傳染性，他死時身邊沒有任何親友陪伴在旁。

阿布杜瓦哈來自倫敦南部的伯立克斯頓（Brixton），他的父親之前才因為癌症過世。他的親友在募款網站上替葬禮募資。募款目標為4000英鎊，至今已有近500人捐款，金額突破1萬3000英鎊。

新冠肺炎 COVID-19

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