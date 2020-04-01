執意赴新冠肺炎病逝親人葬禮 一家17人全中鏢

新冠肺炎疫情至今全球己逾四萬人死亡，感染快速且持續蔓延。英國有一家族因執意參加一名因新冠肺炎病逝親人的葬禮，共17名成員出席，竟陸續發病，無一人倖免，且至今己有一人死亡。

英國大都會報報導，該家族中，一名86歲的女性席拉·布魯克斯（Sheila Brooks），於2月9日死於新冠肺炎。她的葬禮在3月13日舉行，當時英國尚未發布禁足令，其家族成員共17人皆出席了她的葬禮。葬禮結束後沒多久，現年65歲，死者的侄女蘇珊·尼爾森(Susan Nelson)發病，3月16日被送進伊莉莎白女王醫院，3月24日凌晨不幸過世，死因也是新冠肺炎病毒感染。

參與席拉·布魯克斯的葬禮成員中，現又有其他16名家庭成員，包括從21歲到88歲的親友，懷疑他們也在葬禮上感染了新冠肺炎病毒，經檢驗後皆確為新冠肺炎，蘇珊的女兒阿曼達表示，「我們家從21歲的表弟，一路到88歲的舅爺爺，全都出現症狀，無一倖免，我們沒有一人逃過，真的有點奇怪。」因為太多親人染病，只能猜是從席拉的葬禮上被傳染的。

阿曼達的父親呼籲務必遵守社交距離準則的重要性，這樣做不是瘋狂的行為。「疫情擴散的速度相當驚人，而且它的邪惡程度不可低估。」